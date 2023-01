¡Sale del clóset! Daniel Bisogno desenmascara a su exnovio 23 años menor y paraliza TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como nunca antes, el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno explota en redes sociales y manda tremendo mensaje a su exnovio, quien según han reportado medios, es un joven llamado Jesús Castillo. Pese a que el presentador de TV Azteca nunca se ha pronunciado directamente sobre su orientación sexual, se ha dicho que es gay desde hace tiempo (aunque estuvo casado dos veces con mujeres). Tras su divorcio en 2019, se le captó varias veces con el joven 23 años menor.

Luego de la separación de la madre de su hija, varios medios reportaron que presuntamente sostuvo una relación de más de dos años con un joven de 26 años llamado Jesús Castillo, a quien le lleva 23 años. Hace unos meses, la revista TVNotas hasta señaló que se habrían comprometido en abril del 2022, pero luego reportaron que su supuesto romance llegó a su fin en noviembre debido a la diferencia de edades y el hecho de que Bisogno ocultó su relación durante mucho tiempo por no querer 'salir del clóset' públicamente.

Aunque hay quienes aseguran que su jefa Pati Chapoy no le permitía hablar del tema para mantener apariencias en la televisora, esto nunca ha sido confirmado. Y ahora, a varios meses de su supuesta ruptura, en redes sociales circulan unos mensajes en los que ambos habrían tenido una 'guerra' de indirectas luego de que el comunicador se enterara que su ex ya tendría nueva pareja. En Twitter, Jesús anunció y presumió a todos que ya habría encontrado el amor de nueva cuenta.

"Hoy voy a entrenar con el guapo" y "Hoy presenté al guapo con todos mis amigos", publicó en su cuenta de Twitter. Y tras estos mensajes, Bisogno hizo fuerte publicación que para muchos fue respuesta al joven. Haciendo referencia a la canción de Shakira con Bizarrap, el conductor escribió: "Mija no se crea ni Rolex ni Casio. Ud es reloj de pared, en cualquier lado la clavan". El mensaje fue tachado de machista e incluso usuarios se burlaron escribiendo que tiene miedo de salir del clóset.

Rápidamente las palabras de Bisogno llegaron a Jesús Castillo, quien tomó sus redes para lanzar otro comentario al respecto: "No amigos, yo no me adjudico o respondo a indirectas ni agresiones. En mi vida solo recibo amor y estoy rodeado del mismo, por lo tanto es lo único que tengo para dar. Compadezco a esas almas condenadas a la soledad o compañía remunerada". Horas después, Bisogno contraatacó escribiendo: "Increíble que la gente sea tan cínica".

