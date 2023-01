Tras superar presunta infidelidad y dejar México, actriz presume su nuevo romance por lo alto

Comparta este artículo

Málaga, España.- El pasado 2022, una afamada y guapa actriz estuvo en el ojo del huracán, después de que comenzaron a trascender los rumores de que su novio, otro reconocido actor, le habría sido infiel con una mujer del medio; lamentablemente parte de las especulaciones terminaron convirtiéndose en realidad, por lo que la famosa terminó por marcharse de México para sanar su corazón roto, cosa que definitivamente logró.

Se trata de la guapa actriz, Esmeralda Pimentel, quien es reconocida por aparecer en telenovelas como El color de la pasión, La vecina, Enamorándome de Ramón, Abismo de Pasión y Cachito de cielo; así como también se le vio brillar en películas como El hubiera si existe, Ahí te encargo, El que busca encuentra, Viaje de generación y Cuando los hijos regresan. Sin embargo, al igual que otras celebridades, la histrionista decidió romper sus límites e incursionar en series extranjeras como The Good Doctor, entre otras.

Como muchos recordarán, a principios del 2022, Pimentel gozaba de tener una de las relaciones más estables de la industria del espectáculo; sin embargo, las cosas cambiaron cuando comenzaron a surgir rumores de que su entonces novio, Osvaldo Benavides, la habría estado engañando con la protagonista de La herencia, Michelle Renaud. De hecho, la revista TV Notas publicó una entrevista en la que una fuente cercana a la expareja destapó que Esmeralda estaba muy dolida por la situación.

El mismo informante detalló que la actriz había decidido poner tierra de por medio, por lo que eligió marcharse a vivir a España, donde se dedicó a trabajar. No fue sino hasta el pasado 12 de enero, cuando una fuente cercana a Pimentel confirmó que la estrella de televisión tenía una relación amorosa con el actor de Toy Boy, Jesús Mosquera, de quien se había dejado ver sumamente enamorada en sus redes sociales, tal y como ocurrió durante la tarde de este sábado, 28 de enero.

Todo parece indicar que, actualmente, Esmeralda Pimentel no se encuentra con su novio, hecho que la tiene un poco nostálgica, por lo que compartió una serie de fotografías en sus redes sociales, en donde dejó varios mensajes como: "Cuhibiri, te espero en casita" o "No me gusta dormir sin ti", entre otras cosas que dejan en claro lo enamorada que la actriz se encuentra en este momento de su vida.

