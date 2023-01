Adiós 'Hoy': Tras divorcio por infiel y beso con actriz, exvillana de Televisa se confiesa en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz de las telenovelas, quien comenzó su carrera en Televisa y causó polémica debido a su relación con un famoso productor, dio tremenda sorpresa a los televidentes debido a que hace varias horas apareció en el programa Venga la Alegría: Fin de Semana haciendo fuertes confesiones. Se trata de Niurka Marcos, quien habló abiertamente de su situación sentimental tras separarse de Juan Vidal.

La llamada 'Mujer escándalo' llegó a la televisora de San Ángel en el año 1998 cuando actuó en el melodrama Vivo por Elena, etapa en la que comenzó su polémico noviazgo con Juan Osorio, con quien procreó a su hijo menor Emilio Osorio y con quien se acabó divorciando en 2003 luego de que se especulara que le había sido infiel con Bobby Larios mientras grababan Velo de novia. En el 2011 la originaria de Cuba dio la sorpresa de unirse a las filas del Ajusco, donde realizó los melodramas Emperatriz y La mujer de Judas.

Además condujo su propio programa El Show de Niurka y estuvo en reality shows como México baila y Soy tu doble. El año pasado la vedette cubana concursó en La Casa de los Famosos, donde siempre protagonizó escándalos como cuando se besó con Ivonne Montero ante la mirada de todos. Debido a que ya no cuenta con contrato de exclusividad, Marcos ya ha podido regresar a Televisa siendo invitada del programa Hoy en varias ocasiones.

Niurka en 'Hoy'

Sin embargo, la mañana de ayer sábado 28 de enero 'Mamá Niu' reapareció en el Canal Azteca Uno dando una entrevista exclusiva al matutino VLA: Fin de Semana. La intérprete de otras telenovelas como Nunca te olvidaré, Tres mujeres y Salomé llegó a esta emisión para contar que actualmente no tiene pareja y que no pretende buscar una pronto: "Quien llega a mi vida yo disfruto, quien se va adiós y next, no pasa nada".

La madre de Romina Marcos aseguró que se encuentra muy feliz disfrutando de su soltería y contó que cree que sus relaciones amorosas han fracasado porque a los hombres les da miedo estar con una mujer empoderada: "Son muy inseguros, complejistas y como que miden mucho, fuerzan. Necesitan aplastar nuestro empoderamiento para ellos sentirse dominantes y conmigo no se necesita eso", expresó segura y esto opinó de su rompimiento con Juan.

A mí no me daño nada nadie, como llegó se fue y no pasó nada".

