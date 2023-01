Horóscopos de Mhoni Vidente: Salud, dinero, amor y otras predicciones para este domingo 29 de enero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Llegamos al último domingo del primer mes del año, además un mes está por decir adiós y muchos seguramente han estado cumpliendo con sus propósitos de Año Nuevo; no obstante, todavía hay muchas predicciones que develar y para ello Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, se ha valido de una lectura de cartas para decirte qué te espera en la salud, dinero o amor dependiendo de tu signo. Si necesitas 'una ayudadita', toma nota. ¡Mucha suerte!

Aries

Hoy es un día donde los aspectos sentimentales pesan pero tranquilo que es para bien. Si en cuestiones del corazón estabas buscando a tu media naranja, es muy probable que antes de despedir la semana te encuentres con ciertas señales que te indiquen quién es aquel o aquella que no deja de pensar en ti. Enfócate en trabajar tu energía y sobre todo sensualidad, verás que las cosas cambian. Cuidado con la salud mental, trabaja con ejercicios para fortalecer tu memoria, verás que pronto lo agradeces.

Tauro

La sorpresas están siempre a la vuelta de la esquina y verás que hoy es un día donde alguien o algo te deje con el ojo cuadrado. Deja de pensar en eso que te ha estado agobiando, este cierre de mes también es para ti un cierre de dificultades, verás que todo se arregla y además te termina por favorecer. Ojo con las inversiones fuertes, puedes terminar perdiendo y dando un duro golpe a tu bolsillo.

Géminis

Puede que estés pasando por un momento difícil con tu pareja, familia o amigos. Sientes que algo ocultan y con ello te vuelves una persona más desconfiada. No hagas olas en tu cabeza, mejor siéntate a hablar con ellos de manera tranquila y mantente abierto a todos los argumentos, no veo mentiras a tu alrededor, confía en lo que te dicen y sigue adelante. Ten cuidado con revelar tus planes, alguien nuevo en tu círculo puede echarlos a perder.

Cáncer

Estas tomando desiciones de manera muy precipitada y, aunque te has empeñado en confiar en tu intuición puede que ésta te de un duro golpe. Será mejor que este día te sientes a analizar todo lo que tanto te agobia y con la cabeza más fría y las cartas sobre la mesa, analices qué es lo mejor para tus proyectos. Mucho cuidado con tu salud, un fuerte resfriado podría arruinar tus planes del fin de semana.

Leo

Piensas en que has trabajado mucho y te mereces un buen descanso, a todos no pasa pero hoy no es el día para que te relajes demasiado, sabes que tienes asuntos pendientes como poner en orden tus cosas personales, terminar trámites escolares o hasta planificar un nuevo proyecto. Hoy que tienes tiempo libre, aprovecha para ordenar todo lo que te rodea, verás que es mejor que vayas analizando todo que decidiendo de manera apresurada. Verás que el descanso viene después y será mucho más gratificante.

Virgo

Alguien de tu entorno necesita de tu ayuda y no deberás negarte a dársela. Puede que sea solo un consejo o bien que ese alguien busque un momento tuyo para que escuches sus problemas; hoy más que nunca debes dejar de lado los prejuicios y ser más generoso. Toda esa buena vibra que te rodea te ayudará a atraer abundancia a tu vida, solo ten cuidado con que la soberbia no se apodere de ti.

Libra

Tu aura indica mucha abundancia y esto quizá tiene que ver con un emprendimiento que recién lazaste, una inversión que hiciste y que en el pasado te estaba preocupando. Pues bien, toda esa tensión debes dejarla atrás pues por fin verás remunerado todo tu esfuerzo y sí, nos referimos a asuntos monetarios. Solo no dejes que las riquezas te cieguen pues podrías malgastar todo por lo que trabajaste. Sé más inteligente y administraste de la mejor manera posible.

Escorpión

Hoy es aun excelente dispara que disfrutes a los tuyos, ya sea tu pareja, familia o amigos. Verás que toda la armonía que te rodea te ayudará a que mantengas tu mente estable y tus pensamientos enfocados en resultados. Ojo, no descuides tu imagen, ponle ganas a tu arreglo personal, te ayudará a sentirte más pleno de lo que te has estado sintiendo. Mantente alerta a posibles estafas, no quieres arrepentirte después.

Sagitario

El ejercicio es una buena manera para recuperar energías aunque parezca todo lo contrario. Hoy te recomendamos salir a caminar, a andar en bicicleta o simplemente evitar usar el elevador. Estas en un buen momento de adquirir buenos hábitos, los cuales te propusiste desde el inicio de año y sabes que llevas postergando mucho tiempo. Cuidado también con lo que comes, no queremos que te enfermes.

Capricornio

Llevas mucho tiempo pensando que tomaste una decisión que te podría afectar. Piensa que lo hecho, hecho está y todo tiene una razón de ser. Puede que ahora no lo veas pero a la larga aprenderás mucho de esta forma en la que decidiste iniciar el año. Por favor, cuida mucho tus inversiones, no es el momento de hacer compras precipitadas, mejor analiza bien qué quieres o qué es lo que necesitas para entrar más en armonía.

Acuario

Llevas mucho enfocado en tus deberes laborales o escolares y eso está muy bien, pero no debes dejar de lado lo que necesitas para distraerte aunque a los demás les parezca algo trivial. Hoy es un excelente día para que planifiques algo solo contigo mismo, piensa en una salida por un café o una caminata al aire libre. No caigas en provocaciones, verás que no te traerá ningún beneficio y esto podría afectar tu salud física y emocional.

Piscis

Bien dicen que soñar no cuesta nada pero esto te ha echo perder el piso un poco, lo mejor es que este día analices que aquello que tanto buscas alcanzar solo se logra a base de esfuerzo y mucho trabajo, lo que te debe llevar a materializar cómo es que harás para conseguir eso que anhelas. Por 'vivir' en otro lado, has descuidado mucho de tu salud y las relaciones personales. Este es un buen momento para retomar el camino e iniciar la semana con mucho ánimo.

Fuente: Tribuna