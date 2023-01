Luto en la farándula: Tras sufrir de una breve enfermedad, afamado músico pierde la vida

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El pasado sábado, 28 de enero, el mundo de la farándula se vio obligado a vestirse de luto nuevamente, debido a que un reconocido músico y pilar de la música punk/rock perdió la vida, luego de padecer de una breve enfermedad de la que poco se sabe, lo que sí es del conocimiento público es que la celebridad no murió sola, debido a que toda su familia lo estuvo acompañando.

Se trata de Tom Verlaine, quien es conocido por ser líder de la banda Television. Él era originario de Nueva Jersey, ciudad en la que otras bandas punks se formaron décadas después, tal es el caso de My Chemical Romance. Aunque la difunta estrella de rock no permaneció demasiado en dicho estado, ya que, pasó la mayor parte de su infancia en Delaware. Al igual que muchos artistas, Thomas decidió irse a Nueva York a probar suerte.

Fallece Tom Verlaine

Fue precisamente en la gran manzana donde formó su banda insignia, junto a Richard Hell, Billy Ficca y Richard Lloyd y, años más tarde, se les unió Fred Smith, esto después de la partida de Hell. Algunos de sus éxitos más recordados son Friction, Tom Curtain, Guidin Light, Venus, Ain't That Nothing', Call Mr. Lee, Beauty Trip, No Glamour for Willi, Elevation, Marquee Moon y Little Johnny Jewel.

La música de la banda fue todo un éxito en la década de los 70, tiempo al que llegaron a la lista de éxitos en Reino Unido, otro logro del que pueden presumir es que su álbum más exitoso, Dreamtime, llegó hasta el puesto 177 en la lista Top 200 de Billboard en el año 1981. Cabe señalar que la fama de la banda fue tal, que incluso otros famosos de la época hicieron colaboraciones con ellos, tal fue el caso de Patti Smith, con quien grabaron Gone Again y Gung Ho.

Fotografía de Tom Verlaine en los años 70

Lamentablemente, la vida de Thomas Miller, mejor conocido como Tom Verlaine, se apagó el día de ayer, luego de que él cumplió 73 años. De acuerdo con información del medio The Hollywood Reporter, el afamado guitarrista murió en Nueva York, rodeado de amigos y familiares, después de padecer una extraña enfermedad por poco tiempo; sin embargo, como se mencionó en líneas anteriores, se desconoce qué tipo de afección tenía.

