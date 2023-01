Luto en la TV: Tras dura lucha contra el cáncer, afamada actriz pierde la vida a los 45 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La tarde de este domingo, 29 de enero, trascendió la noticia de que una afamada actriz de televisión perdió la vida a los 45 años de edad. De acuerdo con los primeros informes, la celebridad perdió la lucha contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada en el año 2020. La noticia fue confirmada por el publicista de la famosa al medio estadounidense Page Six, tras ello, su esposo comenzó a dar sus primeras declaraciones.

Se trata de Anne Wersching, quien es principalmente recordada por dar vida a la agente del FBI 'Renee Walker', en la serie de drama, suspenso y acción, 24. Según información de los primeros datos, la histrionista perdió la vida durante la mañana del día de hoy en Los Ángeles, después de luchar contra la ya mencionada enfermedad durante casi 3 años. Si bien, ya se confirmó que pereció por esta afección, se desconoce el tipo de cáncer que la pelirroja tenía.

Anne Wersching como la agente del FBI 'Renee Walker' en '24'

Por su parte, su esposo, Stephen Full, brindó un comunicado a través de Deadline, en el que dejó entrever lo afectado que se encontraba por la pérdida de su esposa, además, en el documento resaltó lo especial que ella había sido en su vida: "Hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia hoy. Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró asombro en el momento más simple. Ella no necesitaba música para bailar. Ella nos enseñó a no esperar a que la aventura te encuentre. Ve a buscarlo. Está en todas partes y la encontramos".

Annie Wersching era originaria de San Luis, Misuri, y aunque se podría decir que tuvo una infancia normal, la realidad es que desde muy joven mostró gusto por el mundo artístico, motivo por el que en su juventud practicó danza irlandesa y tiempo después se matriculó en la carrera de bellas artes en la Universidad de Milikin, donde se especializó en el teatro musical. Su primera aparición en la televisión fue en la serie Star Trek: Enterprise.

Anne Wersching falleció de cáncer

Posteriormente, Wersching tuvo participaciones especiales en varias series de principios de los 2000 con Hechiceras, Killer Instinct, Supernatural y Cold Case, también se le vio en el melodrama Hospital General, The Vampire Diaries y Runaways. Un último dato de su carrera es que dio vida a 'Tess' en el video juego de The Last of Us, lamentablemente no pudo participar en la serie de HBO, al igual que algunos actores que dieron su voz en la primera versión de esta historia.

Fuentes: Tribuna