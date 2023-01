Se divorció: Tras acabar desfigurada y 10 años desaparecida, actriz vuelve con protagónico a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien atravesó un fuerte proceso de divorcio y que estuvo 10 años retirada de las telenovelas de Televisa, estaría a nada de anunciar su regreso a la pantalla de Televisa y es que se dice que los productores ya le ofrecieron un importante protagónico. Se trata de la también cantante Lucero, quien realizó su última actuación en el canal en el 2012 y se trató del melodrama Por ella soy Eva.

La intérprete de canciones como Electricidad obtuvo su primer rol estelar cuando era una niña y apareció en la novela infantil Chispita, también fue parte del programa Chiquillada y años más tarde se unió a otros grandes proyectos de la televisora de San Ángel como Lazos de amor, Cuando llega el amor, Mi destino eres tú, Alborada, Soy tu dueña y Una familia con suerte, por mencionar algunos.

Uno de sus trabajos más retadores fue dar vida a la antagonista de Mañana es para siempre, 'Bárbara Greco', quien acabó tras las rejas y desfigurada luego de quemarse viva en el gran final. En el 2011 la actriz enfrentó un mediático divorcio de Manuel Mijares, pues ellos eran considerados la pareja más estable de la época. También hace unos años Lucero enfrentó un fuerte escándalo pues se filtró que ella había formado parte del conocido 'prosticatálogo' de actrices, pero lo descartó de forma tajante.

Desde hace varios meses surgió el rumor de que este 2023 la madre de Lucerito Mijares por fin volvería a actuar, pero semanas atrás ella apareció en el programa Hoy descartando que tuviera propuestas concretadas ya que prefiere seguir enfocada en la música pues le gusta mucho su trabajo y reiteró que grabar un melodrama no es nada fácil: "Somos dueños de nuestros tiempos un poco, por así decirlo, y en la tele, no. Entonces, no es tan fácil, pero, por eso quiero encontrar un súper proyecto que me enamore".

Sin embargo, hace algunas horas la cuenta de Instagram Confesiones de Famosos compartió en exclusiva que la llamada 'Novia de América' sí vuelve a la actuación y compartió todos los detalles de su proyecto. Supuestamente Lucero protagonizará la serie El Gallo de Oro que se estrenará en VIX+, la plataforma de TelevisaUnivisión. El encargado de dar vida al villano sería el aclamado actor Plutarco Haza.

Mientras que la producción de esta serie correrá a cargo de Carlos Bardasano y presuntamente el claquetazo de las grabaciones se realizará en los próximos días. Cabe resaltar que no se trata de una bioserie del fallecido intérprete Valentín Elizalde, a quien apodaban como 'Gallo de Oro', sino en realidad es un proyecto en el que se narrará la historia de amor de un 'gallero' (peleador de gallos) y una cantante de palenques.

Fuente: Tribuna e Instagram @confesiones_de_famososof