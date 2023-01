Se divorció: Tras retiro de Televisa y 25 años en 'coma', protagonista vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien pasó 9 años retirada de los foros de Televisa y que hace décadas atravesó su primer divorcio, volverá a pisar el foro del programa Hoy el próximo lunes 30 de enero y dará un fuerte golpe al rating de Venga la Alegría. Se trata de Karyme Lozano, quien hizo su debut en los melodramas de la empresa de San Ángel apareciendo en Volver a empezar (1994-1995).

Posteriormente la intérprete de 44 años se unió a otras novelas como Si Dios me quita la vida, Pueblo chico, infierno grande, Tres Mujeres, Amar sin límites, El Manantial y Niña Amada Mía. No obstante, en 2013 hizo su último trabajo para el Canal de Las Estrellas y se trató del melodrama Quiero amarte. En ese entonces también realizó una pequeña participación en la serie Kevin Can Wait y finalmente se retiró de la actuación para dedicarse a su familia y a su espiritualidad

Tras quedarse sin contrato de exclusividad, la mexicana decidió mudarse a Los Ángeles con su esposo Michael Domingo, con quien adoptó dos niños Mateo y Ana Lucía. Sin embargo, hay que recordar que Karyme ya había estado casada con el actor Aitor Iturrióz, padre de su primera hija Ángela. Durante casi una década, la actriz cambió los foros de grabación por la iglesia y es que adoptó una fe muy profunda hacia Dios pues ella dice que solo así encontró la felicidad.

Fuente: Internet

Fue hasta el pasado 2022 que Lozano retomó su carrera actuando en el melodrama Mi secreto, que se realizó bajo la producción de Carlos Moreno. En esta historia la artista originaria de la CDMX interpreta al personaje de 'Daniela' (madre de la protagonista), quien estuvo en coma durante 25 años y despertó. La misma actriz ha contado que fue todo un reto interpretar este papel, pero dijo que le encantó que así fuera su regreso a la pantalla.

La producción del matutino Hoy anunció que mañana lunes 30 de enero tendrán a Karyme de invitada especial en el foro del programa, pues al parecer acudirá a invitar al público a que no se pierda las últimas semanas de transmisiones de la novela. Se espera que la presencia de la actriz con el elenco encabezado por Galilea Montijo y Andrea Legarreta ayude a elevar el rating y por ende a seguir hundiendo a la competencia, VLA.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy