Shock en Televisa: Exesposa de Matías Novoa revela por fin si Michelle Renaud provocó su divorcio

Ciudad de México.- La famosa actriz Isabella Castillo por fin respondió a la interrogante de si Michelle Renaud había tenido algo qué ver en su divorcio del galán chileno Matías Novoa. Como se recordará, fue durante el mes de octubre del 2021 que la intérprete de El Señor de los Cielos hizo oficial su separación del protagonista de novelas, en medio de rumores de una presunta infidelidad con la actriz de Televisa.

La primera esposa de Novoa fue la cantante chilena Daniela Castillo, con quien se casó en 2006, sin embargo, acabaron divorciándose tiempo después. Luego tuvo un romance con María José Magán con quien se convirtió en padre de su único hijo Axel Novoa Gómez, pero de igual manera no continuaron juntos. Mientras que su matrimonio con Castillo llegó a su fin luego de dos años juntos (2019-2021).

Isabella y Matías en su boda

En la reciente presentación de la narcoserie de Telemundo, los miembros de la prensa se acercaron a la guapísima mujer rubia de 28 años para preguntarle acerca de cómo se encontraba y si ya era oficial su separación del exactor de melodramas de TV Azteca: "Muy bien, estoy perfecta... sí (ya firmamos el divorcio) hace siglos". Y cuando los reporteros le cuestionaron si Michelle fue la tercera en discordia entre ellos, respondió contundente:

No (no tuvo nada que ver)".

Asimismo, le preguntaron si había visto lo feliz y enamorado que estaba Matías con la protagonista de telenovelas como La Herencia e Hijas de la Luna y así respondió Castillo: "No sé, no lo veo ni lo sigo". Finalmente la intérprete nacida en La Habana, Cuba, le pidió a los medios de comunicación no seguir preguntándole por su exmarido: "Hoy estoy para El Señor de los Cielos, no para mi divorcio", dijo contundente.

Cabe resaltar que hace unas semanas la actriz de series como Malverde: El Santo Patrón presumió por todo lo alto que estaba iniciando una relación sentimental con un hombre llamado Gabriel Reynoso. Poco después se supo que él es exesposo de su compañera Thalí García, con quien dio vida a las 'Hermanas Ahumada' en la serie El Señor de los Cielos y siempre mostraron que tenían una relación increíble.

