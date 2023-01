Tras 28 años de carrera y dejar 'Hoy', Galilea Montijo hace fuerte confesión ¿y renuncia a Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo había tenido muy preocupados a todos sus seguidores y fans debido a que la mañana del pasado viernes 27 de enero salió del aire y no se presentó a trabajar en el programa Hoy. Sin embargo, este domingo la también actriz de 49 años reapareció en Televisa haciendo una fuerte confesión que dejó en shock a toda la audiencia. ¿Renuncia a la empresa?

En la cuenta de Twitter del Canal de Las Estrellas compartieron unas declaraciones que hizo la originaria de Guadalajara, Jalisco, sobre su único hijo Mateo Reina Montijo y es que por fin destapó la razón por la que este ya no tiene tanta presencia en sus redes sociales y mucho menos en la televisión. Como se recordará, durante todo el 2022 existió el rumor de que Gali estaba alejada del menor y hasta se dijo que se había separado de su esposo Fernando Reina Iglesias.

Sin embargo, la verdadera razón por la que Mateo ya no visita el foro de Hoy ni posa con Montijo es porque a él ya no le gusta debido a que se encuentra en plena pre-adolescencia: "Ahora ya es preadolescente, le gustan las jovencitas y ahora él es el que me dice: 'Mamá: no quiero aparecer en tele, no me lleves a los foros", relató. De hecho la última vez que el niño apareció públicamente con su famosa madre fue durante la develación de su estatua de cera en el Museo de CDMX.

Fuente: YouTube Hoy

Galilea optó por respetar la decisión de su hijo de 11 años y por ello es que durante los últimos meses rara vez ha aparecido con él. En otros temas, la conductora contó que cuando Mateo era pequeño no comprendía que su mamá fuera famosa pero lo comprendió al crecer en este ambiente: "Desde bebé estuvo conmigo en los foros, ahí lo presenté en el programa de Pequeños Gigantes...ha crecido en los foros, para él es normal que su mamá salga en tele", dijo.

Cabe resaltar que el público de la televisora de San Ángel, donde tiene 28 años de carrera, se ha preguntado si Montijo volverá a la conducción de Hoy este lunes 30 de enero ya que el pasado viernes no estuvo en el foro y nunca se reveló la razón. El elenco estuvo integrado por Paul Stanley, Andrea Escalona, Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Legarreta y Tania Rincón, pues tanto la tapatía como Arath de la Torre brillaron por su ausencia, en tanto que Silvia Lomelí y Juan José Ulloa fueron conductores invitados.

Elenco de 'Hoy'

Fuente: Tribuna y Twitter @canal_estrellas