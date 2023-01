Tras ser dada por muerta, afamada cantante reaparece en redes sociales y hace fuerte declaración

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 2022 una afamada cantante estuvo en el ojo del huracán, después de que varios de sus fans más radicales la dieran por muerta al notar que su comportamiento no era, precisamente, el habitual. Incluso hubo quienes teorizaron que pudo ser secuestrada por su joven esposo, quien fue señalado por, supuestamente, controlar cada paso en la vida de la estrella pop.

Se trata de Britney Spears, quien como recordarás, la semana pasada decidió eliminar su cuenta oficial de Instagram, motivo que llevó a algunos de sus seguidores a llamar a la policía el pasado miércoles, 25 de enero, a quienes alertaron porque, presuntamente, la cantante de I Wanna Go estaría en riesgo. De acuerdo con declaraciones de la denominada princesa del pop, cuando los oficiales llegaron a su casa notaron que "no había ningún problema y se fueron de inmediato".

Como era de esperarse, esta situación molestó a sobre manera a Britney, quien si bien, en su primer comunicado se expresó tranquila y cabal, si insinuó que en esta ocasión las cosas habían llegado un poco lejos: "Me sentí como si me estuvieran engañando y acosando una vez que el incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta. Durante este tiempo de mi vida, espero sinceramente que el público y mis fans, por quienes me preocupo tanto, puedan respetar mi privacidad en el futuro".

Sin embargo, parece ser que la paciencia de Spears para sus preocupados fans ya llegó a su limite y es que, durante la jornada del pasado sábado, 28 de enero, publicó un video en donde se le vio usar un top rojo y un short, mientras se le veía alegre y sonriente ante la cámara. Al mismo tiempo envió un contundente mensaje a sus seguidores, quienes exigían verla en un clip para saber que estaba bien: "Sí, esa soy yo. Estoy viva y bien. Pero no estoy realmente convencida de estos jugos de salud, quiero decir ¡hay muchos! (...) Esta soy yo en un gimnasio viviendo mejor mi vida".

Primera publicación de Britney Spears

Horas después, Britney, publicó un nuevo estado en Twitter, donde se dejó ver un poco irónica con respecto a la sobreprotección que sus fans habían estado mostrando hacía ella en los últimos tiempos: "Esta vez dije por favor, aléjate de mí... Sí... Es Britney pe.... Me desperté y hablé por mí misma... ¿puedes creerlo? Honestamente, yo tampoco podría... así que dicho esto, por favor sepan que estoy haciendo lo mejor que puedo".

Segunda publicación de Britney Spears

Finalmente, la cantante de Toxic envió un último mensaje en donde recalcó que se encontraba "bien" y lista para un nuevo día: "Estoy viva, bien, saludable y lista para comenzar un nuevo día, ¡una nueva mañana! A mis verdaderos fans, Dios los bendiga", enfatizó la cantante. Cosa que fue celebrada por sus seguidores, de hecho, en este último post hubo pocas personas que cuestionaron la verdadera salud mental de la famosa.

Fuentes: Tribuna