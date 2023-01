Asesinaron a su ex: Tras dejar TV Azteca, actriz de Televisa da trágica noticia de su hija en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien empezó su carrera en Televisa y luego protagonizó varias telenovelas en TV Azteca luego de presuntamente tener un conflicto con ejecutivos de San Ángel, da una dura noticia sobre la salud de su pequeña hija. Se trata de Ivonne Montero, quien tras sufrir la muerte de su pareja hace unos años, no descarta que en este 2023 su hija Antonella requiera de una cirugía a corazón abierto para salvaguardar su salud.

Como se recordará, Ivonne debutó en las telenovelas de Televisa en 1997 y participó en proyectos como Nunca te olvidaré, Rosalinda, Mujeres engañadas, La casa en la playa y Las vías del amor, sin embargo, en 2003 se fue a Telemundo, donde protagonizó ¡Anita No Te Rajes!. Tras su éxito en esa televisora, en 2008 se cambió a la competencia en el Ajusco, donde estelarizó melodramas como Secretos del alma, La loba y Hombre tenías que ser.

Aunque se dijo que acabó en malos términos con ejecutivos de Televisa, pues comentó que cuando se fue a Telemundo ni siquiera quisieron saber cuánto le iban a pagar para que se fuera, en 2019 regresó al canal de Las Estrellas, aunque ya sin un contrato de exclusividad. Ivonne se unió al elenco de Por amar sin ley, además de que en el 2021 se integró al elenco del programa Hoy para participar en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, en donde no pudo ganar entre tantas polémicas.

La actriz, quien ganó el reality La Casa de los Famosos en Telemundo, hace casi 5 años sufrió el asesinato de su exesposo y padre de su hija Fabio Melanitto, de quien se divorció varios años antes de su partida. Además, su hija Antonella, de 9 años, nació con una cardiopatía congénita, lo cual le impide tener una oxigenación adecuada, motivo por el que ha tenido que monitorear muy de cerca su salud. Ahora, reaparece en la cuenta de Twitter del programa Hoy y revela que su hija continúa recibiendo toda la atención clínica y cuidados necesarios para combatir la anomalía cardíaca con la que nació.

Cabe recordar que la pequeña ya ha pasado varias veces por el quirófano, por lo que la actriz no descarta que en el 2023 su hija pase por el quirófano: "Le detectaron ciertas cositas, detalles, que pueden ser indicios de que ya necesita la cirugía de corazón abierto, es ponerle una prótesis para poder cerrar las valvulitas que quedaron abiertas, porque ampliaron una arteria, entonces no cierran, tiene un soplo un poco fuertecito, y me la mandaron llamar cuatro meses después", compartió.

Y añadió: "Tiene tres fechas de estudios y dependiendo de esos resultados es que nos dejarán saber si ya es candidata para entrar a cirugía, esperemos que no", contó. Durante la entrevista para el programa Ventaneando, la también cantante aseguró que, pese a estas adversidades, su hija se encuentra más fuerte que nunca: "Antonella es muy energética, es muy activa, hiperactiva, sus clases de karate las aguanta perfecto, creo que cansa a todo mundo antes de que se canse ella, y ya veremos".

Por último, Ivonne manifestó que hasta el momento la niña no desea operarse para eliminar la imperfección que tiene en su nariz, aunque esta cirugía también podría realizarse próximamente: "Ella no ha querido, y está muy tranquila con ese tema, está muy seguirá de sí, ella no le molesta en lo absoluto, pero creo que también ya es necesario, el cirujano plástico nos recomendó que después de los 7 u 8 años, cuando ya la fisonomía es un poquito más, ya no va a cambiar tanto".

El otorrino nos había dicho que desde los 2 años podíamos hacerlo, pero estamos esperando hasta que sea el momento indicado, los tiempos de Dios", concluyó.

