Es bisexual: Tras 15 años en Televisa, galán confirma su divorcio y sale del clóset en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien estuvo 15 años en telenovelas de Televisa y se declaró bisexual tras divorciarse de una querida actriz y cantante, abre su corazón en el programa Ventaneando de TV Azteca y habla en exclusiva sobre cómo fue salir del clóset tras estar casado con una mujer con quien incluso procreó a una hija. Se trata de Pablo Perroni, quien anunció su separación en 2019 de Mariana Garza, para después reconocer públicamente que es bisexual, pues se especuló que le había sido infiel.

Durante la charla, titulada '¿Cómo salir del clóset y no morir en el intento?' en el programa de espectáculos de Pati Chapoy, el actor y conductor habló de cómo fue asumir públicamente su orientación sexual, apoyado por la exTimbiriche, con quien tuvo a su hija María. Y es que ella señaló que siempre supo sobre la bisexualidad de Pablo, sin embargo, se vieron obligados a pronunciarse públicamente porque empezó a rumorarse que él la había engañado con un hombre.

Ahora, el actor hace una confesión de cómo fue lidiar con esta información cuando salió a la luz: "No es que nos sintiéramos obligados (a informar su bisexualidad). No puedes pretender que no existe, obviamente, se iba a hablar. Simplemente, lo que hicimos fue eso, hablar las cosas como son, contar exactamente los detalles y con la única intención de dejar las cosas claras, decir la verdad. Mariana y yo siempre hemos tenido una relación maravillosa porque fue de mutuo acuerdo", dijo en Ventaneando.

Pablo Perroni y Mariana Garza

El famoso reconoció que fue muy importante el apoyo de Mariana, pues hasta la fecha mantiene una amistad con ella, además de hacer una mancuerna importante en los negocios: "Nunca dejamos de ser amigos", señaló. "Es increíble poder contar tanto con mi socia como mejor amiga, como mamá de María, como actriz, cuando nos toca trabajar juntos. El amor, el respeto y la admiración siempre van a estar ahí", añadió. "Mariana es una mujer excepcional, de una madurez, de una generosidad y talento, es pura luz. Es muy difícil que siendo así las cosas no funcionen".

Finalmente, Perroni aseguró que, a diferencia de otras personas, pudo reconocer su orientación sexual sin mayores conflictos. "Oyes historias de personas que se enfrentan a la misma situación y que viven depresiones terribles o bullying que acaba en tragedia, ahí me parece que es importante hablar del tema, que de alguna manera la gente tenga referentes y que pueda saber y estar tranquila que no pasa nada", dijo. "En todos lados existe eso (comentarios homofóbicos); por supuesto. Y comentarios increíbles, y de todo hay y nada, simplemente se te va haciendo la piel cada vez más gruesa y te va importando cada vez menos", finalizó.

