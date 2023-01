Poncho Herrera no habría exigido 10 millones de dólares para volver a RBD; la banda lo defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde finales del 2022 resonó la noticia de que RBD haría una gira titulada como Soy Rebelde World Tour 2023, esto después de haberse separado en el año 2008; sin embargo, no todos los exintegrantes participarán en el reencuentro y es que, Poncho Herrera brillará por su ausencia, nuevamente. Esta noticia dio pasó a las especulaciones y es que el actor no ha aparecido en ninguna reunión de la banda pop desde hce mucho tiempo.

Para resolver estas dudas, el medio TV Notas habría acudido a entrevistar a un miembro de la producción de la gira para que aclarar os motivos que llevaron al actor de Camaleones a rechazar la propuesta, a lo que éste, en tono prepotente, habría respondido que jamás gusto de pertenecer a RBD, por lo que si volvía, lo haría por dinero, por lo que habría exigido la cifra de 10 millones de dólares, así como también exigió ver la lista de lugares a los que se iban a presentar: "No pienso ir a sitios que no me merezcan, yo diré qué plazas visitaré y cuáles no", habría dicho el famoso.

Poncho Herrera cuando trabajaba en 'Rebelde'

Si bien, los miembros de la agrupación le pidieron a Poncho que se comportara cooperativo en nombre de los fans, éste expresó que eso no le importaba: "Si quieren que haga la gira y las presentaciones, tienen que aceptar mis peticiones y serán realizadas por contrato", habría exigido el también cantante. De ser cierta, esta información habría terminado con la buena imagen que los fans tenían de Herrera; sin embargo, parece ser que nada de esto es verdad.

A pocas horas de que TV Notas lanzara la bomba, la cuenta oficial de Twitter de RBD lanzó un comunicado en donde específicamente aclararon que, lo que se abordó en dicha entrevista era falso. A su vez declararon que ningún miembro del staff de Soy Rebelde World Tour 2023 había concedido ninguna sesión de preguntas y respuestas para ningún medio, lo que significa que Poncho no habría dicho nada de lo que se mencionó anteriormente.

En el comunicado se puede leer: "La revista 'TvNotas' dio a conocer en su publicación semanal, información falsa y difamatoria acerca de los supuestos acuerdos y negociaciones para el reencuentro de RBD, así como los detalles del pasado show virtual. Ningún miembro de la oficina encargada del proyecto ha estado en contacto con la revista y nunca se le ha proporcionado ningún detalle en relación a estos proyectos. Existe respeto, cariño y apoyo mutuo entre los integrantes de RBD y Alfonso Herrera, por lo que esta nota solo intenta desprestigiar y atentar contra la imagen del grupo".

