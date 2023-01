Salió del clóset: Tras 28 años en Televisa, Galilea Montijo renuncia a 'Hoy' para abandonar México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 15 años en el programa Hoy y 28 en las filas de Televisa, este martes 3 de enero la conductora Galilea Montijo abandona el matutino en medio de una versión que asegura que habría renunciado a la televisora pero ejecutivos no le permitirían dejar el programa. La presentadora de 49 años fue reemplazada por otra colega, Roxana Castellanos, quien forma parte del elenco del matutino de Las Estrellas Cuéntamelo Ya!.

Como se recordará, Galilea empezó su carrera artística en 1995 en la empresa de San Ángel participando en programas como Ritmosón, Vida TV y telenovelas como El premio mayor, Tres Mujeres, Hasta que el dinero nos separe y La verdad oculta. Tras una serie de escándalos que empezaron en el 2021, como que presuntamente tuvo un romance con un presunto narcotraficante y el caso de su comadre Inés Gómez Mont, quien sigue prófuga, la imagen de Gali sufrió un duro golpe.

La tapatía entonces se sumó al elenco de Netas Divinas, según dicen en un intento por limpiar su imagen. En el programa transmitido por Unicable hasta salió del clóset, afirmando que era "heteroflexible", y que ese podía enamorar de un hombre o una mujer, pese a que lleva 11 años casada con Fernando Reina, padre de su hijo. Aunque también le han inventado rumores sobre un presunto divorcio e infidelidades, Gali ha permanecido a su lado y hasta ahora son una familia sólida.

Por otro lado, luego de salir del aire este martes, el youtuber Alejandro Zúñiga informó en su canal de YouTube que la tapatía ya querría renunciar a las filas de Televisa y abandonar el matutino pare siempre, pero presuntamente altos ejecutivos no la dejarían: "Según dicen, por enésima vez ha ido a pedirle a ejecutivos de Televisa que quiere irse de la televisora e irse a Univisión. Quiere cruzar el Río Bravo, ya tiene un pollero que la va a pasar. Entonces nomás falta el permiso de Azcárraga", dijo entre risas.

Cabe mencionar que aunque esto significaría que abandona la televisora de San Ángel en México, en realidad no dejaría la compañía en sí, pues aseguran que querría ir a Univisión. "Galilea ya quiere cruzar y a cada rato va y le dice que por favor y que le dicen que 'no, te seguimos necesitando en Hoy'", señaló el periodista de espectáculos. "Galilea según dicen siguen pidiendo lo mismo y le siguen diciendo que no", agregó, aunque de momento esto no ha sido confirmado y su salida definitiva tampoco.

Fuente: Tribuna