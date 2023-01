Salió del clóset: Tras besar a mujer y pleito con Legarreta, actriz deja TV Azteca y vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien hace unos años salió del clóset y abandonó la pantalla de Televisa por un supuesto pleito con Andrea Legarreta, sorprendió a toda la audiencia debido a que este martes 3 de enero del 2023 reapareció en el programa Hoy y dio un fuerte golpe a la competencia, Venga la Alegría. Se trata de la carismática Rosa Concha, personaje que es interpretado por el actor Héctor Ramírez.

Durante el 2017 el originario de Torreón, Coahuila confesó a la revista TVNotas que era gay y explicó que aunque había tenido novias en su estado natal, años después descubrió sus verdaderas preferencias: "Tuve tres novias en Torreón, pero no fue lo mío, entonces me asumí gay, pero no hago a 'Rosa Concha' por eso", explicó. Un año más tarde la querida comedianta se integró al elenco de Hoy cuando Magda Rodríguez tomó el mando.

Sin embargo, poco después salió del aire y se especuló que había sido por diferencias con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, pero fue el propio Héctor quien dijo tener una excelente relación con ellas "Tanto 'Rosa Concha' como su servidor estamos muy agradecidos, amo a Andrea Legarreta, amo a Galilea Montijo... nos llevamos extraordinariamente bien", declaró entonces. El año pasado 'Rosa Concha' traicionó a a San Ángel apareciendo debutando en TV Azteca como invitada especial en el programa Arriba la tarde que condujeron Álex Sirvent y Curvy Zelma.

