Se volvió hombre: Tras 25 años en Televisa y rechazo por vieja, actriz llega con protagónico a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien tiene 25 años de carrera en Televisa y que presuntamente sufrió rechazos por su edad, sorprendió a todos los televidentes al reaparecer este martes 3 de enero en el programa Hoy presumiendo su nuevo protagónico en la empresa. Se trata de la guapísima Mayrín Villanueva, quien desde el año 2019 habría acabado sin contrato de exclusividad.

La originaria de Toluca inició su carrera actuando en la serie Mi generación donde conoció a su exesposo Jorge Poza, con quien tuvo a sus dos hijos mayores Romina y Sebastián. Durante años se especuló que ella le puso el cuerno con Eduardo Santamarina, mientras que él le hizo pasar un infierno a Itatí Cantoral con sus infidelidades. Mayrín debutó en las novelas de la empresa de San Ángel en 1998 con Preciosa.

Luego se unió a proyectos como Niña amada mía, Yo amo a Juan Querendón, Mi corazón es tuyo, Una familia con suerte, Mentir para vivir, Mujeres de negro y Me declaro culpable. Sin embargo, para el 2019 Villanueva tan solo había logrado protagonizar unos cuantos melodramas y por ello surgió el rumor de que ella había dejado de ser la "consentida de Televisa", asegurando que tanto ella como su esposo dejaron de cautivar al público "por viejos".

Incluso el canal de YouTube Chacaleo señaló que la actriz era tan despreciada en esta televisora que solo le dieron el papel de la mamá de Camila Sodi en el remake del melodrama Rubí y reportaron que prácticamente "tuvo que ser disfrazada para no opacar a la protagonista". Sin embargo, el pasado 2022 la querida actriz volvió por todo lo alto protagonizando Si nos dejan y más recientemente Vencer la Ausencia.

Además la mañana de este martes 3 de diciembre Mayrín, quien se volvió hombre durante un capítulo de Mi corazón es tuyo, reapareció en el matutino Hoy para presumir que ya se encuentra grabando su próximo proyecto donde también será protagonista y se trata de la serie Es neta Eva: "Lo importante es tener un personaje, un proyecto, es un goce total, Eduardo lo disfruta mucho, mis hijos lo aplauden y es lo que disfruto".

La mexiquense de 52 años aseguró sentirse muy identificada con este personaje y agradeció poder estar trabajando proyecto tras proyecto: "Soy una mamá multitask, no me sé estar quieta... siempre digo que yo cuando termino de hacer un melodrama, me voy a hacer un descanso, pero esto es como un descanso, estás trabajando pero te estás riendo todo el tiempo, la novela pasada fue muy dura pero aquí llegas y echas relajo".

