Y todo por decirse argentina: Tunden a Ángela Aguilar en redes tras no llenar un recinto en Chiapas

Comparta este artículo

Cuidad de México.- Antes de cerrar el 2022, la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar llamó la atención del público no por temas relacionados a su carrera, sino que el pasado 18 de diciembre, fecha en que se llevó a cabo el partido de la final entre las selecciones de Argentina y Francia como parte del cierre del Mundial de Qatar 2022, la hija de Pepe Aguilar celebró que la 'albiceleste' resultara campeona del mundo, tanto que hasta presumió que cuenta con el 25% de su genética de esta nacionalidad y claro, muchos la criticaron por este evento.

"No te lo puedo explicar, porque no vas a entender; 25% Argentina, 100% orgullosa. Hoy, todos somos más celestes que el cielo", escribió.

Instagram @angela_aguilar_

Esta publicación solo fue el inicio de varios comentarios en su contra, pues mientras algunos internautas la tildaron de "ridícula", otros le recitaron que algunos artistas argentinos acudieron a México para catapultar su carrera y, tras haber arremetido contra el público mexicano, también la vieron acabarse. Aunado a ello, el reproche fue que ella presuntamente "lucraba" con nuestra cultura para sumar millones a su fortuna, por lo que lejos de celebrar, se volvió tendencia pero por raspones distintas.

Ahora, parece ser que tras haberse destapado con un cuarto de genes del país sudamericano, el público mexicano le dio la espalda, pues la intérprete de temas como En realidad, Qué agonía o Fruta Prohibida no llenó el palenque de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, recinto donde se presentó el pasado 27 de diciembre como parte de los eventos para cerrar el año.

Un usuario en TikTok compartió un fragmento de la presentación de la denominada 'Princesa del regional mexicano' donde se muestran lugares vacíos. Incluso, internautas comentaron este video donde aseguraron que, pese a las ganas de quererla ver cantar en vivo, se auguraba un concierto "aburrido y sin chiste", motivo por el cual muchos optaron por no comprar los accesos y claro, evitar que la cantante cerrara con un lleno total.

"Soy chiapaneco y quería ir a ver a la argentina, pero me dijeron que para qué si ni se iba a poner bueno" o "concierto vacío y sin chiste", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Captura de pantalla

Acusada de plagio

Por su fuera poco, estos comentarios negativos se suman a que también para cerrar el 2022, Ángela, quien además fue considerada por Rihanna para modelar su nueva linea de ropa, fue acusada de haber plagiado una canción de la cantante británica Adele, por lo que en el video en cuestión se lee el comentario "cantando canción plagiada la 25% Argentina".

La canción que aparentemente la hija de Pepe Aguilar plagió fue Rolling in the Deep, misma que tiene similitudes con Qué agonía, tema que interpreta a dueto con la cantante Yuridia. Aunque no se ha remarcado si en verdad hay plagio, internautas mencionaron que la técnica que las cantantes mexicanas usan es muy similar al de la británica, de ahí que se escuche ligeramente igual. No obstante, otros recurrieron al 25% de los genes de Ángela Aguilar y destacaron que ambos temas en cuestión "solo se parecen" con el mismo porcentaje.

Fuente: Tribuna