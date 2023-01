Tras 15 años retirada de Televisa y dos divorcios, protagonista reaparece irreconocible en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien se enfrentó a dos difíciles divorcios y que ha pasado 15 años retirada de la pantalla de Televisa, dejó sin palabras a los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy y varios creen que está irreconocible. Se trata de la actriz Angélica Rivera, quien realizó su última melodrama desde 2007 y se trató de Destilando Amor.

La intérprete de 53 años dio inicio a su carrera en la empresa de San Ángel desde los 80's apareciendo en melodramas como Simplemente María, Alcanzar una estrella II, Sueño de amor, La dueña, La pícara soñadora, Sin pecado concebido, Ángela y Mariana de la noche. La intérprete conocida como 'La Gaviota' estuvo casada con el productor de novelas José Alberto Castro y con él se convirtió en madre de sus tres hijas Regina, Fernanda y Sofía Castro.

Sin embargo, ella y 'El Güero' acabaron separándose en 2008 para un par de años más tarde empezar un noviazgo con el político mexiquense Enrique Peña Nieto. Luego se casaron mientras él aún era gobernador y firmaron su divorcio luego de que él dejara la presidencia de México. En ese entonces de inmediato surgieron especulaciones de una supuesta infidelidad de él con su actual novia Tania Ruiz Eichelmann.

Tras separarse de su segundo esposo, muchos han creído que la actriz por fin volverá a la actuación luego de su largo retiro pero hasta la fecha no hay nada concreto. Hace algunas horas Rivera reapareció en el programa Hoy pero no dando una entrevista sino solo porque llamó mucho la atención la foto más reciente que hay de ella y que ya circula en las redes. Más de un internauta considera que a la ex de Peña Nieto se le pasó la mano con las cirugías.

Hace varias semanas la revista TVNotas aseguró que tanto Angélica como su hija Sofía tenían una obsesión con verse joven y señalaron que siempre asistían juntas a hacerse arreglitos al cirujano. Durante Año Nuevo el maquillista de las estrellas Vico Guadarrama compartió una imagen donde la actriz luce más joven que nunca, por lo que incluso varios la confundieron con su primogénita. ¿Crees que Rivera luce muy distinta a años atrás?

Antes y después de Angélica Rivera

