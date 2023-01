Tras 17 años en TV Azteca y renunciar a 'VLA', Cynthia Rodríguez confirma su debut ¿en Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Cynthia Rodríguez de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de todos sus seguidores y fans debido a que hace varias horas compartió una inesperada noticia luego de haber abandonado su carrera en TV Azteca tras más de 17 años al aire. Resulta que luego de haber renunciado al programa Venga la Alegría, la también cantante confirmó su debut ¿en Televisa?.

La originaria de Coahuila saltó a la fama en el año 2005 gracias a la televisora del Ajusco y luego de ser alumna de La Academia. Debido a que el público la aclamó, continuó trabajando en la empresa como protagonista de telenovelas como Se busca un hombre, Quiéreme Tonto, Las Malcriadas y Educando a Nina. Además Cynthia se unió al elenco del matutino Todo un show, que después se fusionó con el reparto VLA.

No obstante, tras celebrar su enlace matrimonial con Carlos Rivera el pasado mes de junio, la famosa presentadora consideró que ya era tiempo de hacer una pausa y renunció a la conducción de Venga la Alegría para enfocarse en su vida de casada. En ese momento se especuló mucho que Rodríguez se cambiaría a las filas de la empresa de San Ángel y que hasta conduciría el programa Hoy, pero todo resultó ser falso.

Fuente: YouTube VLA

Sin embargo, hace varias horas en el programa De primera mano compartieron una entrevista en la que Cynthia comparte una inesperada noticia y es que pronto hará un proyecto que siempre ha sido su sueño. La famosa mujer de 38 años anunció que pronto comenzará a trabajar en la moda, pero no compartió si se trata de un programa con este tipo de contenido, si creará sus diseños o si quizá podría lanzar su propia línea de ropa.

Sueño con ser diseñadora de modas pero eso no lo descarto, estoy en eso, estoy trabajando en proyectos a los que no les había dedicado el tiempo que se necesita", explicó emocionada.

Asimismo, la esposa del originario de Tlaxcala compartió que ella siempre está apoyando proyectos altruistas y no descartó la idea de crear un bazar con prendas de su clóset, pues considera que es sumamente importante darle varios usos a la ropa y no desperdiciarla. Cabe resaltar que los conductores de DPM se le fueron encima por anunciar que se especializará en moda, recordándole que ella no estudió esta carrera y no pararon de criticarla.

Un cursito no la hace diseñadora. Yo a lo que voy es que no nos engañe, Thalía tiene marca de ropa y zapatos y no dice que es diseñadora, papelito, papelito habla", dijo Lalo Carrillo.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento