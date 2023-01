Tras perder 22 kilos en 5 meses, afamado cantante estremece con su radical cambio de imagen

Comparta este artículo

Nashville, Estados Unidos.- Si estás buscando una señal para empezar a cuidar de tu salud y cumplir tu objetivo de bajar de peso, entonces llegaste al lugar indicado, pues resulta que un afamado cantante se preparó desde la mita del pasado 2022 para motivar a sus millones de fanáticos, a través de su cuenta oficial de Instagram, desde donde documentó su progreso y ahora está listo para mostrar sus resultados y, definitivamente, luce irreconocible.

Se trata del cantante de música country, de 30 años, Shay Mooney, quien aproximadamente desde el mes de julio decidió darle un cambio radical a su vida, por lo que comenzó a tomarse en serio la sana alimentación y la actividad física, lo que lo llevaron a perder 22 kilos en un plazo de cinco meses. El cantante de éxitos como From The Ground Up, Officially Christmas y Tequila, no dudó en presumir sus progresos en su cuenta oficial de Instagram.

Shay Mooney presume su cambio de 'look'

Créditos: Instagram @shaymooney

Si bien, el público suele estar acostumbrado a que sus artistas preferidos decidan pasar por el bisturí o a verlos promocionar dietas que estén de moda, como la Keto o el ayuno intermitente, Shay decidió romper con todo esto y explicó que éste no fue su caso: "Consistencia. Cambié todo mi mundo en 6 meses. Sin trucos, ni modas pasajeras. Solo consistencia. Si ese tipo cansado de la izquierda puede hacerlo, tú también", agregó el integrante de Dan+Shay.

Si bien, el intérprete aseguró que perdió la cantidad de peso ya mencionada gracias a una buena alimentación y ejercicio, la realidad es que el músico también tuvo que renunciar a otra cosa, y ésta fue el alcohol, así es, Shay dejó de consumir bebidas alcohólicas en los últimos cinco meses. También se dedicó de lleno a caminar alrededor de 11 kilómetros diarios, rutina que complementó con algunos ejercicios de pesas.

Shay detalló en su mensaje que, hoy por hoy, se siente mejor que nunca, por lo que decidió apoyar a sus seguidores a tomar decisiones saludables: "Cambié por completo mi estilo de vida. Literalmente nunca me he sentido mejor físicamente, mentalmente y espiritualmente. Si estás buscando una señal. Los amo a todos". Es probable que el musico haya decidido tomar esta radical decisión debido a que su esposa está por tener a su tercer hijo.

Fuentes: Tribuna