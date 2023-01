Tras unirse a 'Hoy' y fracaso en Televisa, actriz renuncia a las novelas y vuelve a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien el pasado 2021 firmó su primer contrato en Televisa y que hasta hizo su debut en el programa Hoy, podría volver a las filas de TV Azteca este año con un proyecto bastante interesante. Se trata de la querida Anette Michel, quien llegó a las filas del Ajusco desde 1997 actuando en la telenovela Al norte del corazón y luego en otras como Marea brava, Cuando seas mía, Pasión Morena, 3 Familias y Se busca un hombre.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, trabajó durante 25 años en esta televisora y además de la actuación, también probó suerte como conductora de icónicos programas como Tempranito, Póker de reinas y condujo las primeras ocho temporadas de MasterChef México, además de que fue conductora invitada en Venga la Alegría en varias ocasiones. Sin embargo, el pasado 2021 decidió irse a probar suerte a San Ángel.

Anette optó por renunciar a su contrato de exclusividad en TV Azteca para retomar la actuación pues en su empresa tenían años sin producir novelas. La tapatía debutó en el Canal de Las Estrellas con el melodrama Contigo sí y siendo invitada especial de Hoy. Sin embargo, se dice que la novela fue todo un fracaso en cuestión de niveles de rating y además causó indignación que a ella solo le dieron un papel de reparto.

Hace unos meses se especuló que Michel volvería a trabajar con Televisa en la nueva telenovela que produce el querido Juan Osorio que se llama El amor invencible, pero se dice que no cerró la contratación que probablemente no le pareció el papel que le ofrecieron o por el pago, aunque ninguno de estos motivos han sido confirmado. No obstante, ahora se dice que la famosa tapatía volverá a conducir MasterChef en TV Azteca.

Anette volvería a conducir 'MasterChef'

De acuerdo con información de la experta en espectáculos La Comadrita, los ejecutivos del Ajusco buscaron a Anette para que sea la conductora de la nueva edición del reality culinario que se titulara como Master de Masters, ya que se reunirán a los mejores competidores de todas las temporadas. Cabe resaltar que hace algunas semanas la actriz sí volvió al foro de MasterChef pero solo para estar detrás de cámaras de las grabaciones. ¿Te gustaría verla de regreso?

Fuente: Tribuna y Twitter @lacomadritaof_