Ana María Alvarado lanza polémico mensaje a Maxine Woodside tras despido: "Fue una falta de respeto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La afamada conductora Ana María Alvarado de nueva cuenta logró provocar tremendo revuelo en los medios de comunicación y es que recientemente volvió a lanzar un duro comentario en contra de Maxine Woodside, quien hace unas semanas la relegó de su puesto en el programa Todo para la mujer. Como se recordará, 'Anita' ha trabajado durante más de 30 años con la llamada 'Reina de la Radio'.

Luego de haber estado fuera del aire por varias semanas tras atravesar un doloroso luto por la muerte de su hijo Alejandro Iriarte, la reconocida periodista decidió hacer cambios en la emisión de Grupo Fórmula y uno de ellos era que la expresentadora de TV Azteca solo saliera al aire una vez por semana. Esta noticia causó tremendo impacto debido a que este par de mujeres tenían 3 décadas trabajando juntas.

En ese momento se manejo la versión de que Maxine estaba molesta con Alvarado por cómo se tomó la noticia del fallecimiento de su vástago, pero hay que recordar que ella siempre aseveró que él falleció debido a un infarto fulminante, pero en la prensa se filtró que en realidad se trató de un suicidio. Tras varios meses de especulaciones, ahora la colaboradora de Todo para la mujer vuelve a dejar pistas de que sí está molesta con su jefa.

Aunque anteriormente la exconductora del matutino Venga la Alegría señaló estar tranquila por su despido y dijo que comprendía que en la vida siempre habrá cambios repentinos, en una reciente entrevista con el canal Keep Updated.TV mencionó que sí esperaba un poco más de consideración de Woodside debido a la enorme amistad que había entre ellas: "Debes cuidar a tu equipo, si yo he estado con ella 32 años, por eso se molestó porque yo dije que ¿por qué no me había llamado?".

Una llamadita, creo que es mínimo de respeto al trabajo que he hecho durante 32 años", señaló.

Posteriormente 'Anita la más bonita' cuestionó el pretexto que le dieron por su relego: "Pues eso es lo que dicen ellos, que hubo una reducción en presupuesto, sin embargo, yo no sé qué cantidad o a que se refieran, son cosas que nosotros no conocemos". Y concluyó diciendo que ella no es una persona malagradecida por haber expresado su inconformidad contra Maxine tras su despido, pues hay tres décadas de trabajo que la respaldan.

No veo porque la gente piensa, que si dices o defiendes tus derechos eres una mala persona, el equipo, al programa le fue bien porque tuvo un buen equipo, yo he cumplido al 100%, sino hubiera funcionado, no había durado tanto".

Fuente: Tribuna