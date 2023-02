Cayó en coma y murió: Fallece famosa actriz y destapan el oscuro secreto que se llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y cantante Lisa Marie Presley perdió la vida a los 54 años de edad luego de que repentinamente sufriera un infarto en su casa y tuviera que ser puesta en coma. Su deceso ocurrió de forma inesperada, pues luego de sufrir el paro cardíaco masivo y ser reanimada apenas unos días después de su última aparición pública en los Golden Globes, fue hospitalizada y murió en cuestión de horas.

Tras confirmarse su fallecimiento, la hija de Elvis Presley al parecer ocultó un oscuro secreto que se llevó a la tumba y que tendría en jaque a su familia. Tras reportarse que ya habría surgido un conflicto entre su hija mayor, la actriz Riley Keough y su propia abuela, la madre de la actriz Priscilla Presley, para saber quién se quedará como beneficiario de la herencia. A pesar de que en un inicio un portavoz aseguró que existe un fideicomiso establecido por Presley que dejaba todo claro, el tema ya estaría provocando polémica.

Priscilla Presley y su hija, Lisa Marie Presley

Y ahora se complica más el asunto, pues ha trascendido que la cantante presuntamente tenía una deuda millonaria, pero en el momento de su muerte, su patrimonio estaba valuado por una suma de 35 millones de dólares. De acuerdo con TMZ, familiares de Lisa revelaron que la artista contrató 2 pólizas de seguro de vida, una por 25 millones de dólares y otra por 10. No obstante, otras fuentes del sitio web también refieren que podría haber una tercera póliza de otros 10, pero no tienen claro si ya está vencida o no.

De la misma manera, estas personas señalaron que Lisa Marie ocultó un fuerte secreto, pues afirman que estaba tratando de cobrar la primera póliza para pagar algunos pendientes que tenía, que sumaban 4 millones de dólares, de los cuales, le debía 2.5 al IRS. Las fuentes cuentan que ella notificó a la compañía de seguros y completó el papeleo para obtener una suma global de la mitad de su deuda; sin embargo, hubo un error en el trámite, por lo que la transacción nunca se realizó.

Asimismo, el sitio menciona que cuando se liquiden las deudas, sobrarán alrededor de 30 millones de dólares para distribuir, suponiendo que la tercera póliza caduque, además de que serían los 3 hijos de Lisa, Riley Keough y los gemelos de 14 años, Finley y Harper Lockwood, quienes recibirían esta cantidad por partes iguales, pero debido a que los mellizos son menores de edad, el dinero se les destinará en un fideicomiso.

Es aquí donde el conflicto familiar surgió, pues Lisa creó un fideicomiso en 2010 nombrando a su madre y a su hijo Benjamin como fideicomisarios, pero ahora se sabe que la cantante modificó esta decisión en 2016, eliminando a Priscilla como fideicomisaria y nombrando a su hija Riley en su lugar. Por otro lado, TMZ también reveló que la actriz bajó más de 20 kilos en solo 6 semanas y que presuntamente volvió a la adicción a opioides, según revelaron familiares.

¿El motivo de este cambio? Revelan que presuntamente la artista quería verse espectacular para la temporada de premios, debido a que el filme Elvis, protagonizado por Austin Butler, fue nominado en galas como los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards. Incluso revelaron que la artista de You Ain't Seen Nothin' Yet se sometió a una cirugía estética, pues realmente estaba ilusionada con estar en Hollywood honrando a su padre, Elvis.

Fuente: Tribuna