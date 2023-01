De nuevo: Famoso cantante protagoniza demanda por abuso contra una menor de edad

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Si de cantantes controversiales hablamos, Marilyn Manson es uno de los que estaría dentro del top 10, no solo por su peculiar imagen y música, sino también por las polémicas que han empañado su carrera, especialmente aquellas donde es señalado por abuso sexual o acoso contra sus parejas y recientemente contra una de sus fans, la que dicho sea de paso, era además menor de edad.

Recientemente se reveló que el intérprete de temas como Sweet Dreams, Trained Love o Beautiful People fue demandado ante la Cote Suprema del Condado de Nassau, ubicado en Nueva York, por una mujer que, a modo de proteger su identidad dijo llamarse Jane Doe, misma que insiste en que el famoso abusó de ella cuando apenas tenía 16 años, evento que sucedió en 1999 cuando éste estaba de gira por el país actualmente gobernado por Joe Biden.

La mujer remarcó que Manson la condujo hasta el autobús con el cual él y su agrupación recorrían el país y una vez dentro, abusó de ella en repetidas ocasiones. Del mismo modo, la mujer remarcó que tras haber sucedido los hechos, el cantante la amenazó con asesinarla si es que llegaba a decir algo al respecto, por lo que ella optó por guardar silencio, de ahí que hasta ahora decidiera interponer la respectiva demanda y buscar que se imparta justicia.

Por si fuera poco, Doe de 44 años de edad, no solo demandó a Manson, sino que también interpuso una denuncia en contra de Interscope Music y Nothing Records, sellos discográficos para los cuales el cantante de actualmente 54 años de edad ha trabajado. En el caso del último mencionado, se sabe es propiedad de Trent Reznor, vocalista de la agrupación Nine Inch Nails, empresa a la que se le acusa de haber promovido la pedofilia que en onces Manson usó para beneficiarse al igual que lo hizo el sello.

"Eran muy conscientes de la obsesión con el contenido explicito infantil, la pedofilia y su deseo de exponer a los niños de todo Estados Unidos a temas sexuales", dice la demanda.

A modo de especificar cómo sucedieron los hechos, la víctima argumentó que cuando Manson estaba de visita en Maryland, ella acudió a un concierto en compañía de su grupo de amigas. Fue al término del evento cuando las féminas decidieron acudir al camión del cantante y una vez que estuvieron delante de él, la invitó a ella y a una amiga al interior del autobús, donde les preguntó varias cosas relacionadas con su edad, el paradero de sus padres y direcciones y teléfono de ambas.

Cuando la información quedó en manos del equipo del cantante, éste comenzó a abusar de las jóvenes mientras uno de los compañeros del famoso observaba los hechos. "(Manson) realizó varios actos de conducta sexual delictiva contra el demandante, que era virgen en ese momento, incluidos, entre otros, la cópula forzada y la penetración vaginal", destaca el documento. La joven aseguró que una vez que el abuso terminó, de manera enérgica éste les gritó "¡Salgan de mi autobús!", seguida de la amenaza de guardar silencio.

La mujer destacó que después de los hechos, Marilyn Manson la había contactado y le había pedido que le enviara fotos explícitas de ella y su grupo de amigas; incluso le pidió reunirse con él en un concierto en Nueva Orleans y ella accedió. Durante varios meses, Manson mantuvo el abuso y ello orilló a la demandante a desarrollar adicción al alcohol y las drogas, por lo que también se busca culpar al cantante por este evento.

