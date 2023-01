"Él nos abandonó": Tras 5 meses separada, Ferka se confiesa en 'Hoy' y hunde a Christian Estrada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la famosa actriz María Fernanda Quiroz, quien es mayormente conocida como Ferka, nuevamente logró provocar un fuerte revuelo debido a que hizo inesperadas confesiones acerca de su separación de Christian Estrada. Por primera vez en estos cinco meses soltera, la también conductor habló abiertamente de la información que sacó la revista TVNotas sobre sus supuestas preferencias sexuales.

La exconcursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy dio una entrevista exclusiva a reporteros del matutino Hoy en la que habló acerca del comunicado que 'El Sina' publicó en días pasados mostrando preocupación de que su hijo Leonel crezca en un ambiente "rodeado de alcohol", pues la actriz fue captada de fiesta con amigos: "Se preocupa más en qué estoy haciendo, qué dejo de hacer, que en estarse preocupado en que si su hijo está bien", dijo la famosa.

Asimismo señaló que Estrada no ha hecho nada por buscar al pequeño de apenas 1 año y le echó en cara que se ha perdido de momentos muy valiosos por su afán de perjudicarla: "No se preocupa si es sano, come, tiene con qué, si ya camina, cosas también bonitas que se está perdiendo", dijo en la videollamada. Además declaró que su exprometido solo publica en las redes sociales que quiere ver al niño, pero la realidad es muy distinta.

Ferka dice que Christian prefiere viajar que buscar a su hijo

Él nos abandonó. Desde lo que pasó en el día del bautizo, él se fue, se deslindó por completo de la responsabilidad que tiene como padre, con el compromiso que tenía conmigo porque yo tenía un anillo".

La intérprete de novelas de TV Azteca como Cielo Rojo y Las Bravo también le suplicó a Christian que deje de meterse en asuntos que no le corresponden, como opinar sobre si ella está saliendo con alguien, y es que asegura que él fue quien inició el rumor de que era lesbiana: "Yo tengo todo el derecho porque hace cinco meses que estoy separada. No le debería de preocupar", dijo respecto al rumor de que ella y el actor español Jorge Losa son pareja:

Al final de cuentas ¿no dice que soy lesbiana?, que, al final de cuentas yo nada más lo utilicé para tener un hijo. Yo puedo salir con amigos, yo puedo salir con gente", dijo totalmente furiosa.

