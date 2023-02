¿Infiel con Gabriel Soto? Sara Corrales confiesa amorío con actor casado y da golpe a Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de rumores de que la actriz Sara Corrales tendría un romance con Gabriel Soto, con quien graba la telenovela Mi camino es amarte en Televisa, la colombiana deja en shock al confesar que tuvo un desliz con un actor mientras grababa un melodrama. Luego de que especulaciones sobre que entre Soto e Irina Baeva ya no hay nada pero que la rusa se negaría a devolver el anillo de compromiso, las declaraciones de Sara causan polémica.

Y es que en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz admitió que se enamoró de un hombre casado ya que creyó en el "cuento de hadas" que este le dibujó. ¿Anduvo con Soto? No, sino con el actor Robinson Díaz, con quien Sara grababa la telenovela colombiana Vecinos hace ya varios años. Sara señaló que en ese entonces era muy joven y el amor que sentía la cegó: "Me enamoré loca y perdidamente, era muy niña".

Robinson Díaz y Sara Corrales

Por otra parte, Corrales señaló que el actor intentó conquistarla durante mucho tiempo y aunque en un inicio se negó afirmando que no era su tipo, tras un año de trabajar juntos ella se enamoró de él: "Era muy talentoso y fue un hombre que durante mucho tiempo que duraron las grabaciones estuvo detrás de mí". Y aunque inicialmente se negó a sus propuestas, terminó cayendo en la tentación y desarrolló sentimientos.

"Me echaba los perros y yo decía: 'Ay, por favor, ay no, o sea, no eres mi estilo, no me gustas', pero estuvo ahí y ahí, durante no sé cuánto tiempo, hasta que finalmente, pues caí y me enamoré completamente", compartió; sin embargo, señaló que al enterarse que era casado y su relación no podía ser, lo terminó y no le gustaría volver a cometer ese error: "Enfrenté la situación, aprendí por supuesto", mencionó.

Años después, Sara contó que se reeencontró con el actor en otro proyecto y él intentó retomar el romance, pero en esta ocasión lo rechazó y le recordó que no era la misma mujer que conoció: "Después me lo vuelvo a encontrar varios años después aquí en México, ya era una mujer, por supuesto ya no creía en los cuentos de hadas que en su momento me dibujó y le dije: ¡Ay, mi vida! No muchísimas gracias de verdad ubícate, ya no soy la misma niña, ya soy una mujer, muchísimas gracias, pero no bye", finalizó.

Cabe mencionar que aunque se dice que Gabriel presuntamente estaría intentando conquistar a Sara pues habría terminado su relación y compromiso con Irina luego de varios años juntos, Sara ha señalado que no le gusta que la relacionen con hombres que no son solteros; no obstante, para internautas este amorío que tuvo con Robinson cuando era casado sería un duro golpe a Irina Baeva, quien sigue negando una separación.

