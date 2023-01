"Infiel y descarado": Galán de Televisa se besa en vivo con conductora y suplica perdón a su novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien triunfó en las pantallas de Televisa y hasta fue dado por muerto el año pasado, es acusado de haberle sido infiel a su pareja, por lo que rompe el silencio y suplica perdón a su novia. Se trata del colombiano Daniel Arenas, quien se dio tremendo beso con la conductora Adamari López en pleno matutino de Telemundo, donde se unió como conductor.

El actor colombiano, quien ha aparecido en melodramas como Teresa, Amorcito Corazón, Corazón Indomable, La gata, Mi marido tiene familia y Médicos, línea de vida, perdió su contrato de exclusividad con la empresa de San Ángel en el 2018, sin embargo, en 2021 volvió para protagonizar SOS Me estoy enamorando junto a Irán Castillo. En 2022, Arenas decidió abandonar México para pasar las fechas navideñas con su familia, además de asegurar que quería darse un descanso de la actuación.

Poco después circuló una pésima noticia, pues reportaron su muerte, afirmando que había perdido la vida atropellado pero esto afortunadamente no resultó cierto. Y tras confirmarse su romance con la exreina de belleza colombiana Daniella Álvarez y ser contratado como conductor en el matutino Hoy Día de Telemundo, Arenas cometió uno de sus peores errores al besarse en la boca con la presentadora puertorriqueña Adamari López, lo que hizo que lo tacharan de infiel.

Daniel Arenas besó a Adamari López

La exesposa de Luis Fonsi y Daniel acapararon titulares hace unos días al recrear en plena emisión una escena protagonizada por Aylín Mujica y Arturo Carmona en el reality La casa de los famosos. Al darse cuenta del revuelo que causó su beso, López se tuvo que pronunciar al respecto en una transmisión en vivo que realizó desde su página de Facebook: "Esto es un trabajo. No tiene ninguna otra cosa que no sea un poco recrear lo que ahí pasó".

Y agregó: "Y fue un beso diría yo que hasta tontito. Yo respeto muchísimo a Dani y Dani a mí y Dani también respeta a su pareja, con la que tiene ya un tiempo y tienen una hermosa relación. No pasó a mayores, no se lo tomen a mal", explicó la también actriz. Sin embargo, ahora fue el colombiano quien durante un enlace en vivo que realizó en Instagram aclaró su postura al respecto, asegurando que todo sucedió mientras hacían referencia a un reality show.

Daniel Arenas y Daniella Álvarez

"Le piden a un actor que se dé un beso de novela con una actriz... Yo estando en la sección dije 'a ver producción que muestren la lengua que no se ve'. En ese momento una de las presentadoras que estaba ahí en la sección dice 'aquí tenemos una actriz y un actor por qué no nos demuestran un beso de novela cómo es'" señaló Arenas. El actor manifestó que quedó extrañado por lo que tenía que hacer y aunque ha protagonizado infinidad de telenovelas, es la primera vez que daba un beso fuera de los foros.

"Seguramente muchas veces me vi en personaje, pero no siendo Daniel Arenas, como tan desencajado y como tan fuera de onda por así decirlo. Se me ocurre decir 'un beso de novela es un beso con todo menos con lengua'. Les puedo jurar que yo me bloqueé y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto obviamente me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y dije '¿yo qué hice?'", contó, además de pedir perdón a su pareja Daniella, pues sabe que no estaba actuando y no debió aceptar besar a nadie.

"La manera de resolver era decir 'a ver, no, chicas yo no estoy actuando, yo no estoy en personaje, no tengo por qué besar a nadie'. Lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué, me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno como persona besarse con otra persona, así hubiera sido un pico", dijo reconociendo su error y pidiendo disculpas a su pareja: "Ese día me equivoqué, ese día obré mal. Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué", comentó.

Finalmente, Arenas dedicó emotivas palabras para Adamari, quien también fue criticada y juzgada por esta situación: "Quiero dejar claro que tengo una admiración y un cariño por Adamari igualito al que tengo por Penélope, igualito al que tengo por Andrea, igualito al que tengo por Chiky Bombom, son mis compañeras de trabajo, les tengo un respeto, una admiración y nada más. Creería que con el tiempo vamos a construir una amistad porque con quien te ves todos los días y convives y todo pues es bonito crear una amistad, pero hasta ahí".

