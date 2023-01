Luto en Televisa: Tras volverse mujer y traición con TV Azteca, actor llega a 'Hoy' con gran tristeza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien en 2018 hizo su debut en TV Azteca y por ello acabó vetado de Televisa, sorprendió a todos sus seguidores debido a que hace algunas horas apareció de luto y con una lamentable noticia. Se trata del querido Jorge 'Coque' Muñiz, quien llegó hasta el programa Hoy debido a que surgió información sobre la pena que embarga su familia por la muerte de su hermano.

El también cantante de 62 años, quien se volvió mujer hace varios años durante la gira de la obra Aventurera, se dio a conocer gracias a la empresa de San Ángel participando en exitosos programas Alegrías de medio día, Nuestra Casa y TV de noche hasta que hace 4 años debutó en la pantalla del Canal Azteca Uno con el programa ¡Pásele, yo invito! y su presentación se hizo por todo lo alto en el foro de Ventaneando con Pati Chapoy.

De hecho 'Coque' dio varias exclusivas a esta emisión, como cuando habló abiertamente sobre su adicción al juego y además sus problemas económicos: "Me gusta el juego, la fiesta, me desvelo y soy muy vago. A cada rato me regañan, pero por favor respeten. Si el objetivo es hacer llorar a la familia sí lo lograron... Sí tengo una dependencia con el juego, porque me gusta", relató el histrión hace unos años.

Lastimosamente el hijo del reconocido Marco Antonio Muñiz volvió al matutino de Las Estrellas este lunes 30 de enero debido a que el pasado fin de semana él y toda su familia se enfrentaron a una dura pérdida. En las redes sociales de Hoy compartieron toda la información acerca del repentino fallecimiento de Marco Antonio Muñiz Jr., hijo de 'El Lujo de México' y hermano del querido 'Coque'.

El intérprete de canciones como La otra parte de ti compartió mediante un mensaje de Twitter que su hermano había perdido la vida el pasado sábado 28 de enero, pero no compartió las causas de la partida ni más detalles, aunque dio indicios de que Marco tenía alguna enfermedad pulmonar pues hizo énfasis en agradecer a los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) por la atención que le brindaron.

"Quisiéramos agradecer a los doctores del INER, por todo su apoyo y atención para nuestro querido hermano. Siempre le dieron un excelente trato y atención", escribió. Además Coque reiteró que este será un duro golpe para la familia Muñiz pero dijo que espera que pronto encuentren resignación: "Sabemos que será difícil este momento, pero unidos como familia lo intentaremos", añadió. Descanse en paz.

Reportan muerte del hermano de 'Coque' Muñiz

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy