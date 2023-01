Luto estremece la farándula: Querido actor muere de forma extraña y deja helados su último adiós

Comparta este artículo

París, Francia.- El espectáculo se viste de luto al confirmarse la muerte de un famoso actor, quien era el villano principal de una famosa serie de Netflix llamada Lupin. Se trata de Adama Niane, quien perdió la vida a los 56 años, según trascendió en las últimas horas. El deceso del intérprete de origen francés fue confirmado por su representante, aunque no se han revelado las causas de su muerte.

Adama comenzó su carrera artística en el año 1992, en la serie Commissaire Moulin y en poco tiempo empezó a forjar su trayectoria en la televisión. En el 2000 actuó en la famosa película Baise Moi, aunque tuvo un pequeño rol. Durante los años posteriores, participó de varios proyectos en cine y televisión, y en 2021 saltó a la fama por interpretar a 'Léonard Koné' en la serie francesa Lupin, disponible en la plataforma de streaming, Netflix.

Adama Niane (QEPD)

Hasta el momento no se han revelado las causas de su repentino fallecimiento, además de que se desconoce si padecía alguna enfermedad. Su repentina muerte cimbró al espectáculo y colegas no podían creer que haya partido. Su extraña muerte a sus 56 años conmovió al mundo de la farándula por lo que no tardaron en pronunciarse al respecto y darle el último adiós con conmovedores mensajes.

El protagonista de Lupin, Omar Sy, fue uno de los primeros en enviar sus condolencias tras confirmarse la muerte de su compañero. El histrión, quien da vida a 'Assane Diop' en la serie, escribió en su cuenta oficial de Twitter: "Le envío mis más sentido pésame a los seres queridos de Adama Niane, un gran actor junto al que tuve el placer y la oportunidad de trabajar. Un hombre benévolo. Que su alma descanse en paz".

Por su parte, el director de cine Olivier Abbou también le dedicó unas palabras: "En esta inmensa tristeza me entero de la muerte de Adama Niane, con el que tuve el placer de trabajar en las dos temporadas de Maroni. Estuvimos juntos a lo largo de cuatro años, en los que compartimos una aventura artística y humana en el fin del mundo. Él siempre se mostraba comprometido, talentoso y poderoso. Era mi héroe, mi amigo y mi cómplice. Ve en paz".

Fuente: Tribuna