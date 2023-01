¿Murió Silvia Pinal? Hija de la actriz de Televisa estremece a 'VLA' con inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exnovia del esposo de la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta, Erik Rubín, paraliza el matutino de TV Azteca Venga la Alegría al revelar cómo está su mamá, doña Silvia Pinal. Se trata de Alejandra Guzmán, quien además de reaccionar al tema que lanzó Shakira contra Gerard Piqué luego de que ella también sufriera una infidelidad de parte del exTimbiriche, quien la habría engañado con Paulina Rubio.

Durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, la cantante fue abordada por reporteros, quienes le preguntaron por la salud de su madre Silvia Pinal, y sus próximos proyectos. Debido a que en las últimas semanas la primera actriz de Televisa preocupó por un posible nuevo contagio de Covid-19, la rockera aclaró las dudas para aquellos que se estaban alarmando.

La intérprete de Eternamente bella y Reina de corazones señaló el estado de salud de su madre: "Está mejor, ya se recuperó de la influenza, está muy bien gracias a Dios, tiene 92 años y la veo entera, gracias a Dios tenemos mucha Silvia Pinal", explicó. Por otro lado, habló de su propia salud luego de que sufriera una aparatosa caída en uno de sus conciertos en septiembre, lo cual la mandó al hospital.

Hija de Silvia Pinal habla de la salud de la actriz

"Muy bien, se me zafó (la cadera), pero no se rompió nada por dentro, tengo mucha suerte la verdad. Ya me recuperé, ya camino derecho", detalló. Por otro lado, en cuanto a planes laborales, Alejandra dijo estar muy contenta por el proyecto que realizará junto a su colega Fey, del cual se especula podría ser una gira en conjunto. "Es una sorpresa, sale el 2 de febrero, estoy muy emocionada, son cosas que vienen y les va a gustar, ya verán, va a ser algo muy bello, muy positivo y ojalá les guste", dijo sonriendo.

Antes de retirarse de lugar, 'La Guzmán' prefirió no entrar en polémica y evitó dar su postura sobre la canción que Shakira lanzó con el productor argentino Bizarrap, que es considerada una tiradera para Gerard Piqué y pareja Clara Chía. Cabe recordar que la artista habría sufrido esta traición de Rubín, quien asegura la cambió por 'La Chica Dorada' en los 90's, mucho antes de que se casara con Legarreta.

Fuente: Tribuna