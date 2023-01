¿Se divorcian? Tras 22 años juntos, Andrea Legarreta llega a 'Hoy' con fuerte mensaje para Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial conductora Andrea Legarreta sorprendió a todos los televidentes debido a que este lunes 30 de enero apareció en el programa Hoy enviando un fuerte mensaje a su esposo, el famoso cantante Erik Rubín. ¿Confirmó su divorcio? No, en realidad la también actriz aprovechó las cámaras del matutino de Televisa para expresarle todo su apoyo al ahora empresario por motivo de su cumpleaños 52.

Este día el intérprete originario de Puebla se encuentra de manteles largos, sin embargo, el festejo comenzó desde el sábado pasado cuando su reconocida esposa y sus hijas Mía y Nina Rubín presidieron una espectacular fiesta a la que se dieron cita decenas de famosos como Andrea Escalona, Natalia Téllez, Daniela Magún, María León, Yahir, entre muchos otros artistas.

Bravo peloncito ¡feliz cumpleaños!, el fin de semana lo celebramos muchos amigos queridos, mucha familia, lo celebramos con mucho amor", expresó.

Por otro lado, Erik platicó en exclusiva con reporteros del matutino de Televisa para comentar que se siente sumamente contento con la etapa que está viviendo en la actualidad, pues se convirtió en empresario con el espectáculo Cumbia Machine y adelantó que este año estará muy ocupado por el trabajo: "La verdad es un buen momento, estoy lleno de bendiciones, es momento de celebrar con la familia y amigos, yo creo que estoy en el mejor momento de mi vida".

El intérprete de Princesa Tibetana también compartió cuál era su deseo más importante para este nuevo año que arranca: "Salud sin duda, con salud estamos del otro lado, con salud para los míos". Tras escuchar las palabras de su marido, Andy volvió a tomar la palabra y expresó el siguiente mensaje: "Fueron muchos amigos de toda la vida, festejando porque se suma el Norteño Machine, felicidades peloncito", dijo la conductora.

Asimismo 'La Legarreta' aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir un emotivo mensaje con dedicatoria a Rubín y también un video en el que muestra un vistazo de todo lo que se vivió en su espectacular fiesta: "La felicidad que me da verte rodeado de amor peloncito amado @erikrubinoficial, rodeado de quienes te amamos. ¡Celebro cada segundo de tu vida! Se me llena el corazón de orgullo de ver hasta dónde has llegado, lleno de éxito y bendiciones".

Muchas gracias por tus palabras hermosa. Gracias por apoyarme en todo. Por regalarme la hermosa familia que tenemos. Te amo profundamente", respondió el festejado.

