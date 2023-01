Se volvió hombre: Tras perder exclusividad en Televisa y pleito con Legarreta, actriz regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien el año pasado se volvió hombre y que hace un tiempo atravesó un fuerte escándalo con Andrea Legarreta, regresó al foro del programa Hoy durante la mañana de este lunes 30 de enero. Se trata de la actriz Sherlyn, quien hace varios años desató rumores de estar vetada del matutino de Las Estrellas luego de décadas de carrera en Televisa.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, se dio a conocer en los años 90's cuando debutó en la empresa de San Ángel haciendo melodramas como El juego de la vida, Clase 406 y Corazones al límite, mientras que en los últimos años realizó los proyectos Alborada, Camaleones, Una familia con suerte y Amores verdaderos. Luego de 5 años retirada, el pasado 2021 la cantante volvió con la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?.

En ese momento Sherlyn estaba atravesando uno de los peores escándalos de su carrera pues al poco tiempo de integrarse a Hoy para conducir su propia sección de maternidad, salieron a la luz unos audios en donde explota contra la esposa de Erik Rubín y amenaza con dejarla sin trabajo: "Te quería contar lo perra que se porta Andrea Legarreta. ¡Qué cosas! Te juro que no tengo ni idea qué le hice. ¡Pin… vieja loca!", expresó la actriz.

No obstante, se cree que hubo un montaje en las grabaciones pues actualmente Andy y Sherlyn tienen una buena relación. El pasado 2022 la querida tapatía volvió a dejar las novelas y le apostó a los realitys. Primero fue invitada a participar en Tu cara me suena, donde hizo un gran trabajo como imitadora y en una ocasión hasta se volvió hombre para interpretar al artista del momento Camilo. Mientras que a finales de año se unió a Mira Quién Baila: All Star.

La actriz tuvo que dejar México a finales de año para ser co-conductora de la nueva temporada del concurso de baile que se grabó en los estudios de Univisión en Miami. De hecho este reality se estrenó en el Canal de Las Estrellas apenas el pasado domingo y por ello durante esta mañana Sherlyn apareció en el programa Hoy para contar todo lo que ocurrió en la primera gala. La tapatía solo estuvo brevemente en el foro y quien platicó con ella fue Andrea Escalona y no Legarreta, como ocurrió la semana anterior.

Sherlyn en 'Hoy'

