Tras fracaso entre Irina Baeva y Gabriel Soto, Geraldine Bazán llega a 'Hoy' y manda fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Geraldine Bazán acaba de terminar su más reciente proyecto en Televisa, la segunda temporada del melodrama Corona de lágrimas, y durante el evento en el que todo el elenco se reunió para ver el último capítulo ella hizo fuertes revelaciones sobre su vida privada. ¿Habló de su exesposo Gabriel Soto? Como se sabe, el actor está en polémica por una presunta ruptura con Irina Baeva.

En primer lugar los reporteros que asistieron al evento recibieron a la también modelo mexicana cantándole Las Mañanitas debido a que este lunes 30 de enero está celebrando su cumpleaños número 40. Tras terminar de felicitarla, ella confesó ante las cámaras del programa Hoy cuál era su mayor deseo para esta fecha tan especial: "De verdad (lo que más deseo es) la salud, estar saludable, que mis hijas estén sanas", compartió.

Y además comentó que desea seguir alcanzando todos sus propósitos y objetivos en esta nueva vuelta al sol, pero reiteró que lo principal es ver a sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda sanas: "De verdad que mis hijas estén contentas, creciendo y sanas, ese es mi mejor regalo", añadió. Sin embargo, en este día tan especial Bazán solo apareció con la menor de las 'mosqueteras' debido a que su primogénita adolescente tenía el día ocupado.

Mira a partir del minuto 1:17

Elissa ya tiene sus planes, es viernes, me dijo 'mami qué padre, felicidades, te acompaña mi hermana'... Siempre me acompaña, pero no la puedo tener todo el tiempo".

Y mientras su exmarido Gabriel Soto se encuentra en medio del escándalo por el supuesto rompimiento con Irina, a quien ella señaló como la tercera en discordia, Geraldine comentó que ella se siente más plena y completa que nunca: "Me siento en la mejor etapa de mi vida, soy una mujer madura, con muchos aprendizajes, físicamente me siento en la mejor etapa. Me siento muy contenta", sentenció la exactriz de TV Azteca.

Cabe resaltar que Bazán lleva tiempo sin quererse meter en la polémica y prefiere no hablar del padre de sus hijos con los reporteros. Por otro lado el pasado fin de semana Irina utilizó sus redes sociales para volver a desmentir su rompimiento con el galán de telenovelas como Amor dividido y Mi camino es amarte, ya que publicó una imagen de su reciente viaje a la Riviera Maya, donde también estuvieron las hijas de Gabriel.

Fuente: Instagram @irinabaeva

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy