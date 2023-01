Bomba en Televisa: 'Amante' de Jorge Salinas lo hunde por infiel y da duro mensaje a Elizabeth Álvarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la nutrióloga Anna Paula Guerrero Castillo está dando de qué hablar debido a que hizo una nueva declaración sobre su supuesto amorío con el actor Jorge Salinas. La especialista de la salud se volvió a entrevistar con la revista TVNotas, la cual hace unas semanas sacó a la luz una serie de imágenes en las que ella y el controversial galán de Televisa presuntamente se están besando.

Luego de haber repetido en varias entrevistas que Jorge sí la había besado, ahora la también cirujana detalló cómo fue su relación con el artista que ha sido parte de exitosas telenovelas como Fuego en la sangre, La que no podía amar, Como tú no hay dos y S.O.S. me estoy enamorando. En primer lugar Anna explicó que durante 1 año y medio estuvo viendo al actor para tratar cuestiones de su peso, pues ella se especializa en control de peso, triglicéridos y colesterol.

Contó que durante este tiempo identificó que el esposo de Elizabeth Álvarez era un hombre sumamente coqueto y le advirtió a la actriz que otras mujeres se han comunicado con ella para contarles que también las ha besado o abrazado: "También ahora varias personas se me han acercado para decirme: 'Jorge también me ha robado un beso' o 'Una vez me abrazó'". Sin embargo, aseguró que a ella el comportamiento del actor la hacía sentir incómoda.

Fuente: Internet

Sentí que tenía que poner yo una línea y entonces fue que decidí decírselo. Los coqueteos fueron subiendo de tono y antes de que pasara algo más, dije: 'Tengo pareja'".

Asimismo, Anna Paula confesó que en una ocasión el polémico histrión de 54 años elogió su físico pero ella le puso un alto: "Una vez me dijo: 'Qué bonitos ojos tienes', y le respondí: 'Sí, tu esposa también tiene unos ojos padrísimos'". Y así habló del porqué ella tiene una fotografía con Salinas en las que ambos aparecen dentro de un automóvil, explicando que fue un día que acudió a entregarle su medicamento:

Me subí a su carro y la foto fue como cuando conoces a un famoso y le dices: '¿Me puedo tomar una foto contigo?', y la subes a tus redes sociales y nada más".

Además comentó cómo fue que Jorge la besó a finales del 2022: "Nos dimos un abrazo, pero el ángulo de donde lo toman, parece que yo soy la que lo estoy jalando, pobrecito, imagínate qué fuerza voy a tener yo contra él, y ya de repente él voltea la cara y es donde está el beso", y dijo que incluso él trató de llevarla a su carro: "Yo cerré para que él no se pudiera subir, esto fue después del beso, porque yo ya vi otra intención en él".

Fuente: Instagram @cuquitaoficial_

Y respecto a si ella le debe una disculpa a Elizabeth, aclaró que no y que espera que Jorge sea quien se disculpe con ella por el escándalo mediático: "Creo que cada quien sabe lo que tiene en casa... Yo no tengo por qué disculparme con ella, ni con el señor Jorge; al contrario, yo espero una disculpa de su parte por el ataque mediático". Finalmente Anna contó cómo la hizo sentir el beso que le dio el protagonista del nuevo melodrama de San Ángel, Perdona nuestros pecados.

Me dio risa nada más, no me sentí especial, ni creí que íbamos a tener una relación extramarital, ni nada".

Fuente: Tribuna