Exactor infantil destapa lo duro que fue interpretar al mismo personaje por más de 10 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- El mundo de la actuación puede llegar a lucir sumamente glamuroso para la gran mayoría de personas y es que, los altos sueldos, viajes y ser admirado por todo el mundo, suele resultar bastante atrayente para mucha gente; sin embargo, en años recientes, más de un famoso ha decidido romper el silencio y hablar sobre las dificultades a las que se enfrentan al convertirse en celebridades, mismas que se triplican cuando se es un niño.

Participar en el rodaje de la franquicia de Harry Potter podría sonar como un sueño hecho realidad para más de un niño de la década de principios de los años 2000, pero el actor Rupert Grint, quien dio vida a 'Ron Weasley' decidió romper con las ilusiones de muchos y aclarar que, trabajar en la saga de películas de fantasía más famosa de los últimos 20 años, no fue precisamente un 'paseo por el parque'.

Rupert Grint afirma que fue "sofocante" ser 'Ron Weasley' por más de 10 años

Y es que, según declaraciones del pelirrojo para la revista Bustle, dar vida al mejor amigo del 'niño que vivió' le trajo varios conflictos, puesto tuvo que interpretarlo desde los 11 hasta los 22 años, pero... ¿esto por qué es complicado? Es porqué es en este época de la vida en la que las personas suelen definir su carácter como adultos, por lo que esta etapa fue, en sus palabras, "bastante sofocante", esto es debido a que su personalidad como él mismo y 'Ron' comenzó a mezclarse.

El histrión de Servant y Knock at the Cabin declaró para el mencionado medio: "En las películas (de Harry Potter) nos funsionamos en uno. Al final, me estaba interpretando a mí mismo. Las líneas estaban borrosas (...) Estaba tan concentrado en filmar todo el año, luego promovíamos el resto del tiempo.", Rupert reveló que, cuando participó en Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte, ya estaba pensando en tomarse un descanso de la actuación: "Quería reflexionar sobre todo... fue una experiencia extracorpórea por un tiempo, pero creo que terminamos en el momento adecuado. Si continuamos, podría haber ido cuesta abajo".

Rupert reconoce que fue una gran oportunidad para su vida actoral

Pese a todo lo dicho anteriormente, Grint aclaró que dar vida a 'Ron Weasley' fue una "experiencia única", sobretodo porque le abrió grandes oportunidades en una industria donde la competencia se encuentra a la orden del día: "Fue una experiencia realmente única que solo nosotros conocemos, así que es bueno ver a sus coprotagonistas. Fue una buena oportunidad para reflexionar sobre todo y solo decir lo loco que fue. Siempre es bueno mirar hacia atrás".

