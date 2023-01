Golpe a Danilo Carrera: Michelle Renaud se confiesa en TV Azteca sobre embarazo con Matías Novoa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras publicar un video en Instagram donde muestra una pintura de una mujer embarazada, la actriz de Televisa Michelle Renaud levantó sospechas de un posible embarazo con su pareja, el actor chileno Matías Novoa, con quien confirmó su romance apenas en octubre del año pasado tras su mediática ruptura con el ecuatoriano Danilo Carrera, quien no quería hijos. La mexicana, quien ya tiene un hijo de su relación anterior, rompe el silencio y aclara para TV Azteca si espera un bebé o no.

Como se recordará, desde que la protagonista de telenovelas como La Herencia e Hijas de la luna confirmó que tenía un romance con Novoa poco después de su separación definitiva de Danilo, ha dejado claro que quiere más hijos y que ya había hablado con el chileno, quien ya tiene un niño de 11 años fruto de su relación con la venezolana María José Magán, sobre la intención de hacer crecer su familia.

Y tras levantar sospechas luego de publicar un misterioso video en donde se le ve pintando una mujer en estado de gestación con dos bebés en su vientre, lo que se puede interpretar como gemelos, Michelle aclara si está esperando un bebé o no. "Semillas de amor", escribió la actriz añadiendo emojis de corazón, destellos y una paleta de pintura. En entrevista con Ventaneando, Michelle rompió el silencio.

"Pues ya solo el tiempo confirmará o no confirmará eso, pero me encanta pintar, me encanta expresarme en todas las formas y ahorita que no estoy filmando puedo darme la oportunidad de hacerle al show y disfrutar mucho", dijo sin confirmar nada. Y luego de la insistencia del reportero en que le respondiera si estaba confirmando el embarazo, Michelle dijo: "No, no te estoy confirmando nada", mencionó.

Acto seguido, la artista se dijo contenta porque en breve viajará a Holanda junto con Matías Novoa para presentar la película Corazonada en el Festival de Cine de Rotterdam, además del reciente estreno del filme Malvada: "Todo me está llegando en el momento correcto, ahorita estas dos películas que me llenan y me hacen sentir super emocionada y tengo con quien compartirlo y con quien disfrutar", explicó.

Y agregó: "Venir a un festival, en algún otro momento me hubiera tocado venirme sola y ahorita como estoy con mi pareja, con mi hombre, y se siente bien padre". Antes de finalizar la entrevista con la emisión de espectáculos, la actriz de 34 años insistió que actualmente vive una gran época: "Creo que también es padre de tener la madurez y las cosas llegan en la vida, entonces estoy en un momento de mucha plenitud y me siento muy orgullosa de todo lo que está pasando a mi alrededor", declaró.

