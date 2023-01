Lety Calderón hace pedazos a Yadhira Carrillo en 'VLA' y la culpa de su divorcio de Juan Collado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la actriz mexicana Lety Calderón hizo fuertes declaraciones en contra de su colega Yadhira Carrillo, con quien tuvo una amistad en el pasado, y es que volvió a señalar que ella fue la tercera en discordia en su relación con Juan Collado. Como se recordará, la protagonista de Televisa estuvo 8 años al lado del abogado y aunque este le dio el anillo de compromiso en tres ocasiones, la dejó.

En el año 2007 Leticia se separó del ahora detenido, quien fue presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, pues este abandonó su hogar sin siquiera avisarle. Por otra parte, en el 2012 él y Yadhira se juraron amor eterno realizando una espectacular boda. En múltiples ocasiones la intérprete de novelas como Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida y Esmeralda ha contado que la casa donde vivía Juan con su esposa ella la diseño completamente.

En una entrevista que dio a reporteros del programa Venga la Alegría y otros medios, Calderón volvió a hablar de la infidelidad del padre de sus hijos y explicó que aunque Carrillo se deslinde, sí fue la tercera en discordia: "La historia se la contaron mal a ella, pero es un tema que no quiero tratar, ya lo hemos platicado cien mil millones de veces, el tiempo me ha dado la razón, y las pruebas ahí están, conversaciones".

Fuente: Internet

Y es que como se sabe, la protagonista de melodramas como La Otra, Amarte es mi pecado, Barrera de Amor y Palabra de Mujer ha señalado que su relación con Collado comenzó cuando él ya era un hombre libre. No obstante, Lety dice que ella y el abogado se veían en una casa que supuestamente era usada para atender a sus clientes: "Yo conocí su casa donde vivía antes. A mí me dieron otra versión, que era una casa para ver a políticos".

Luego la villana de Televisa explicó que aunque ha perdonado la infidelidad de su expareja, la realidad es que esta situación la dejó marcada: "Una cosa es que lo hayas superado y otra cosa es que hayas olvidado, no puedes borrar el paso del tiempo porque pasó lo que viviste, lo que sentiste, lo que sufriste ahí está, está tatuado en el corazón. Yo facturo, por ejemplo", comentó en referencia a la reciente canción que lanzó Shakira.

Además los reporteros le preguntaron si sabe algo del proceso legal que enfrenta Collado ante las autoridades mexicanas y comentó que ella no sabe del caso. Cambiando un poco de tema, Lety dijo que su hijo Luciano está por cumplir 18 años y le pidió un peculiar regalo: "Quiere ir al table dance, pero ya sabe que no puedo llevarlo, yo no lo puedo llevar, yo encantada de la vida, yo he dicho que sí, yo quiero que viva esa experiencia", dijo emocionada.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria