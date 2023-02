¡Sin piedad! Tras escándalo, amante de Jorge Salinas explota en 'VLA' y exhibe la peor cara del actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ser exhibidos por la revista TVNotas, la mujer señalada de ser la presunta amante de Jorge Salinas estalla en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría y aclara la verdad sobre el actor de Televisa. Como se recordará, hace unas semanas la revista de espectáculos publicó unas fotos de Jorge con la nutrióloga Anna Paula Guerrero-Castillo, quien rompió el silencio luego de filtrarse que perdió su trabajo tras el escándalo con el histrión por presunta infidelidad.

A pesar de que la doctora ha sido señalada como la tercera en discordia de la relación entre Jorge y la actriz Elizabeth Álvarez, ella asegura que esto no le ha afectado en su vida profesional. Y aunque Salinas niegue una relación extramarital con ella, ella ha señalado que sí habría intentado cruzar la línea. No obstante, señaló que ahora tiene más trabajo que antes: "No, esto no es verdad, al contrario, me han llegado más pacientes cada vez, incluso recibí un paciente de Suecia por videollamada".

"Yo tengo mi consultorio, yo tengo mi empresa, y eso es más que una mentira", señaló. Y sobre cómo tomó el comentario del actor con respecto a que ya no hay relación entre ellos, Anna Paula exhibió la peor cara del actor de la telenovela Perdona nuestros pecados, actualmente al aire por Las Estrellas: "No hemos tenido comunicación (...) Yo creo que ya no es necesario y ya queda de más".

Posteriormente, la doctora, quien ha sido acusada de buscar sus 5 minutos de fama, coincidió con Salinas en cuanto al momento en que dejaron de tener algún tipo de relación. "A partir de ese día que se rompieron algunas líneas, para mí ya no hubo ese interés en tener contacto con él", declaró. Por último, manifestó su incomodidad con el tema y recalcó que espera una disculpa pública por ser colocada en la polémica sin presunta culpa.

"Estoy un poco molesta, inconforme por todo este escándalo mediático, y que se puso en entredicho mi nombre, pero mira, al final todo sale a la luz y yo estoy tranquila. A lo mejor sí me hubiera gustado una disculpa pública por parte de la revista, o por parte de algunos medios, digo las personas fueron también muy duras", expresó la nutrióloga, cuyo escándalo con el histrión ha acaparado titulares tras titulares.

Fuente: Tribuna