Tras canción con Bizarrap, Shakira es atacada por sus seguidores: "¡Deja en paz a Clara!"

Madrid, España.- Durante la tarde de este martes, 31 de enero, la cantante Shakira publicó una fotografía en sus redes sociales, en donde se le puede apreciar sonriente, en compañía de uno de sus colegas músicos; sin embargo, parece ser que esto no le agradó del todo a sus más de 80 millones de fans en Instagram, ya que, varios de ellos comenzaron a atacarla en la sección de comentarios, donde incluso defendieron a Clara Chía.

Como algunos recordarán, hace casi dos semanas, la colombiana puso de cabeza a Internet, cuando publicó su más reciente canción, en colaboración con Bizarrap, Music Session #53, momento en el que se desahogó sobre varios aspectos del fin de su relación con el futbolista Gerard Piqué y hasta señaló directamente a la tercera en discordia Clara Chía. Como seguramente ya sabrás, este tema dividió al público, ya que si bien, hubo quienes apoyaron a la cantante, también estuvieron quienes la atacaron.

Este segundo sector se dejó ver más evidente que nunca durante la tarde de hoy, cuando publicó una fotografía en compañía de su compañero Ifochoa, donde colocó un mensaje en el que dejaba en claro que era feliz: "Música y amistad, la mejor combinación", expresó la celebridad, sin embargo, como se mencionó anteriormente, sus fans en Instagram comenzaron a atacarla con mensajes hostiles.

Publicación de Shakira en Instagram

Créditos: @shakira

Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: "¡Ya deja en paz a Clara! Piqué la engañó diciendo que se había acabado y contando lo loca que estás, le creo. Madura ya o aprende de J Lo. Supera tus traumas con clase", "Para ya con la obsesión con Piqué, ¡pesada!", "Ya no salgas con tus mam... de mujer dolida", "¿No has deCLARAdo en hacienda?", "Ojalá que la próxima canción puedas dejar el odio por fuera", "En la guerra y en el amor todo se vale. Tu no eres dueña de nadie. Ni casados estaban, ¿quién te crees que eres?".

Aunque en Instagram se respiraba una fuerte desaprobación a la cantante de Pies Descalzos, las cosas fueron bastante diferentes en Facebook, donde sus fans se olvidaron del tema de Piqué y comenzaron a apoyar el gran talento de Shakira, ya que comentarios como: "Saludos desde Tabasco, pertenece a México. Siempre me ha gustado tu música desde los 6 años. Ahora tengo 33 y sigo siendo y seré tu fan, te amo" o "Qué diferente semblante se le ve a Shakira. Hermosa y con una bella sonrisa siempre. Tus fans siempre estaremos allí". Ambas redes mostraron, de alguna manera, la dualidad que el tema de la famosa despertó en la gente.

Fans de Shakira en Facebook vs comentarios de Instagram

