Tras desaparecer de Televisa, Sofía Castro sale en defensa de Angélica Rivera ¿y hunde a Peña Nieto?

Ciudad de México.- La joven intérprete Sofía Castro dio la cara ante la prensa y salió en defensa de su madre, la retirada actriz Angélica Rivera, debido a las notas de espectáculos que circulan acerca de la vida que lleva en Miami. Como se recordará, la llamada 'Gaviota' optó por irse a vivir a esa ciudad estadounidense luego de su polémico divorcio de Enrique Peña Nieto en 2019 por una presunta infidelidad.

Como se sabe, el expresidente de México y Angie se casaron mientras él aún era gobernador, sin embargo, firmaron su divorcio luego de que él dejara Los Pinos al finalizar su sección en 2018. En ese entonces se especuló que el también exgobernador del Estado de México le había sido infiel a la actriz que lleva 16 años retirada de Televisa con Tania Ruiz Eichelmann, de quien ahora también ya está separado.

En un reciente encuentro con la prensa, Sofía reaccionó a los rumores que aseguran que ella y la protagonista de novelas como Destilando amor, Sin pecado concebido, Ángela y Mariana de la noche se la pasan despilfarrando dinero en las tiendas más exclusivas de Miami. En las declaraciones retomadas por la cuenta de Twitter del programa Hoy la joven de 26 años expresó su molestia por este tipo de noticias:

No debería ni aclarar, pero ese sí me dio coraje. Voy a decir por qué. No por entrar a una tienda estamos de shopping, ni gastando un dineral".