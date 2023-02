VIDEO: Maxine Woodside le responde a Ana María Alvarado tras su despido de 'Todo para la mujer'

Ciudad de México.- Después de que Ana María Alvarado informó que ya no formaría parte de Todo para la mujer, show que condujo durante más de 30 años, la titular de dicho programa de radio apareció para aclarar la situación y afirmar que la periodista no ha sido despedida y mantiene su lugar en el proyecto. A través de sus redes sociales, Maxine Woodside publicó un video en el que habla de esta polémica situación.

'La Reina de la Radio' aseguró que Alvarado sigue siendo parte de Todo para la mujer y señaló que el próximo martes la estaría esperando como cada semana. Además de que el día de mañana miércoles en su programa estará revelando más detalles al respecto.

Hola amigos, buenas tardes, fíjense que me acabo de enterar por las redes de Ana María Alvarado que yo la corrí del programa, es completamente falso , yo no la corrí del programa, nadie corrió a Anita del programa, Anita sigue teniendo su lugar en Todo para la mujer y ahí la esperamos el próximo martes", dijo la veterana conductora.

Fue este martes 31 de enero cuando Ana María Alvarado publicó un video desde su automóvil para comunicar entre lágrimas que Maxine Woodside había tomado la decisión de despedirla del show radiofónico.

Cuando llegas a un programa y veo que Maxine me voltea la cara, que a duras penas me voltea a ver. En los cortes comerciales se voltea definitivamente para hablar tan solo con Shanik, pues uno se da cuenta y es obvio 'ya no me quieren aquí'. Entonces pierdo mi trabajo, mi proyecto de vida, que me costará mucho trabajo reubicarme",