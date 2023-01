Adiós boda: TV Azteca exhibe sucia jugada de Irina Baeva y confirman ruptura con Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras comprometerse en 2020 luego de un par de años de relación, afirman que el romance entre Irina Baeva y Gabriel Soto terminó y hasta ventilan en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría, que la rusa no querría devolverle el anillo al actor de Televisa. Sí, los rumores sobre una separación y el término de su compromiso matrimonial van aumentando desde hace meses, sobre todo porque se cree que no habrían pasado las fiestas decembrinas juntos y no han publicado nada en redes.

Luego de que dejaran en evidencia a la actriz de El Dragón y Soltero con hijas, reportando que presuntamente podría haberle sido infiel al ex de Geraldine Bazán e incluso hubo quienes señalaron que lo habría agredido, ahora es la conductora de Venga la Alegría Flor Rubio quien afirma que de acuerdo a "fuentes muy confiables", sabe que el noviazgo entre los famosos actores ya concluyó, pero la rusa no querría aceptarlo.

"La relación terminó, pero evidentemente hay una esperanza para Irina, tan es así que porta el anillo de compromiso", dijo la periodista de espectáculos. Y fue precisamente la publicación de un video que Irina hizo hace algunos días, donde se le aprecia portando aún el anillo de compromiso, generando más polémica pues según el reportaje del matutino, Gabriel le ha pedido a Baeva que le devuelva la joya y ella es quien se ha negado, versión que Rubio confirmó de manera contundente.

La FOTO de Irina con el anillo

"Que sabemos, sí se lo ha pedido, pero ella no lo quiere regresar", aseguró. Como se recordará, el actor de Mi camino es amarte le propuso matrimonio a Irina en octubre del 2020 luego de iniciar un polémico noviazgo en medio de rumores de que él habría engañado a la madre de sus hijas, su exesposa Geraldine, con Irina. Y aunque se mantuvieron sólidos durante años y ambos eran inseparables, en los últimos meses no se les ha visto juntos y han tenido frías respuestas para referirse el uno al otro.

Irina Baeva y Gabriel Soto habrían terminado

Tal como señala Flor, la historia de amor entre los dos artistas parece haber llegado a su fin, quedando solo la negativa de Irina a devolverlo como una forma de acallar los rumores de separación según la emisión, situación que para la periodista no tiene justificación: "Tan fácil es como 'ahí esta, tenga... Pero igual no lo regresa, pero ya no lo usa. Que no lo use, si ya no tienes el compromiso te quitas el anillo... cuando ya no estás casado te quitas el anillo y no pasa nada", manifestó.

Y aunque se dijo también que ya terminaron pero presuntamente no pueden anunciar su ruptura por contratos de publicidad, gasta el momento no hay confirmación ni negación por parte de la pareja sobre la finalización de su compromiso. Por otro lado, el programa de TV Azteca asegura que la actriz ha pedido que se retrase el comunicado que en estos días estaría anunciando formalmente su rompimiento, por lo que habrá que esperar para saber si es cierto o no.

