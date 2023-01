Adiós TV Azteca: Tras divorcio y años vetada de Televisa, ejecutivos corren a Anette Cuburu de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que la famosa conductora Anette Cuburu, quien lleva varios años vetada de Televisa luego de su complicado divorcio, sería parte del recorte que los ejecutivos de TV Azteca planean realizar en Venga la Alegría. Sí, la también actriz llamada 'Güera Cachanilla' estaría a punto de salir del aire debido a que ella y otros conductores del matutino serán despedidos para dar paso a un a nueva etapa.

La originaria de Mexicali se integró al elenco de VLA desde 2019 luego de haber atravesado una dura etapa de desempleo y es que asegura que su exesposo, el directivo de San Ángel Alejandro Benítez, la vetó "de todos lados" luego de su separación: "Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", reveló la presentadora.

Anette, quien participó en proyectos de Televisa como Mujer, casos de la vida real y el programa Hoy, también aseguró que recibió muy malos tratos de Andrea Legarreta cuando trabajaron juntos y dijo que su colega era una "amargada" que vivía "infeliz" en su matrimonio con Erik Rubín. La presentadora volvió a la empresa del Ajusco hace casi 4 años y desde entonces ha podido conducir programas como Club de Eva, Todo un show, VLA, Al Extremo, entre otros.

Lastimosamente sus escándalos han provocado que el público ya no la quiera ver a cuadro todas las mañanas en Azteca Uno y al parecer pronto será toda una realidad. Desde hace semanas se dice que los ejecutivos del canal planean hacer grandes cambios en el elenco de VLA y hasta existió la versión de que la emisión saldría del aire. Hace algunas horas La Portada reportó que la nueva productora Maru Silva se reunió con sus jefes para pactar los cambios.

Elenco de 'VLA'

Esta cuenta de Twitter especializada en espectáculos aseguró que los únicos conductores que seguirán al frente de VLA serán Laura G, Pato Borghetti, Sergio Sepúlveda y 'El Capi' Pérez. De este modo personalidades como Cuburu, de 47 años, Kristal Silva y Roger González quedarían fuera del matutino en breve. Cabe resaltar que hasta el momento ninguno de ellos ha confirmado su despido, pero se espera que pronto hablen al respecto.

