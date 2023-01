Alistó su muerte: Tras divorcios y hundir a Legarreta, polémico galán de Televisa llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor de Televisa y exconductor del programa Hoy, quien hundió a Andrea Legarreta y la acusó de serle infiel a Erik Rubín, aparece en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría. Se trata de Alfredo Adame, quien luego de varios escándalos mediáticos y un fuerte conflicto con varios famosos, revela que continúa con la decisión de haber desheredado a sus tres hijos luego de que los señalara de presuntamente ponerse del lado de su madre, Mary Paz Banquells, en su divorcio.

Como se recordará, Adame fue uno de los galanes más famosos de la televisión pues protagonizó telenovelas como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, sin embargo, luego de su divorcio de la madre de sus hijos estalló contra todos, sobre todo contra algunos famosos como Andrea Legarreta, con quien trabajaba en el programa Hoy, a quien acusó de vetarlo de Televisa y de presuntamente serle infiel a su esposo Erik con un alto ejecutivo, lo que ella negó tajantemente.

Luego de involucrarse en una pelea callejera que lo dejó golpeado y tuvo que someterse a cirugías por diversas fracturas y casi quedar ciego, aparece en el matutino Venga la Alegría para comunicar que pese a los intentos de reconciliarse el año pasado, ya alistó todo para en caso de que muera y no incluyó a sus hijos en su testamento. Sí, Adame insistió que es tajante en su decisión pues quiso desheredar a sus tres hijos Diego, Sebastián y Alejandro.

El polémico actor señaló que solo su hija Vanessa está contemplada. "Pongo mi dinero mis propiedades, todo es para mi hija Vanessa en vida y a mis nietos. A los demás no le tocó nada a nadie más que a ellos. Podría cambiar de opinión pero no voy a cambiar de opinión", compartió. Además, agregó que ya pagó al deuda que ya tenía con su primera exesposa Diana Golden. "Ya hice el depósito y quedó pagado todo. La sentencia es pagar ¿por qué? No dice, se me hace una aberración, para mí hubo mano negra".

Por último, comentó que está empezando desde cero en redes sociales porque le hackearon su Instagram: "De repente empezaron a pelearse con gente pero ya me habían cerrado mi Instagram y suspendido como tres veces. Me dijeron que me lo hackearon, empezamos a investigar y sí, era un hecho", señaló el controversial presentador, quien no salió de los escándalos en todo el 2022, por lo que habrá que ver qué hace en 2023.

