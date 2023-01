"El bebé está sufriendo": Andrea Escalona estremece a Televisa al confesar duros momentos de su parto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de dos semanas de haber dado a luz a su bebé Emilio, la presentadora de Televisa Andrea Escalona por fin tuvo tiempo para platicar con sus seguidores de las redes sociales y hace algunas horas confesó cómo ha sido la aventura de convertirse en madre. La famosa dejó estremecidos a sus fans al admitir que ha vivido duros momentos desde que tiene a un niño en casa, pero dijo sentirse muy feliz.

La hija de la fallecida productora Magda Rodríguez (qepd) utilizó sus historias de Instagram para compartir todas sus intimidades y en especial habló de las dificultades que enfrentó cuando ya iba a parir. Incluso sus palabras fueron retomadas en las redes del programa Hoy. Andy confesó que durante los 9 meses de su embarazo estudió y leyó muchos libros para estar preparada para el parto natural, pero nada funcionó y su hijo terminó naciendo por cesárea.

La exnovia de Daniel Bisogno relató que aunque intentó dar a luz, tuvo que desapegarse de su deseo porque estaba poniendo en riesgo a 'Churrito': "Quería un parto natural, estuve ahí 7 horas, pero dilaté cero, y mi doctora dijo las palabras mágicas 'El bebé está sufriendo', yo dije 'no ábrame, yo no quiero que mi hijo sufra, sáquelo'". Luego contó lo vulnerable que se sintió al entrar al quirófano, donde no la pasó tan bien:

En media hora estaba en la plancha totalmente expuesta, con un dolor de cabeza terrible, mi novio agarrándome la cabeza", dijo.

Sin embargo, Escalona asegura que su vida y ese momento cambió por completo cuando tuvo a su bebé por primera vez en brazos: "La doctora me lo puso en mi pecho y ha sido la sensación más bonita, sentí como el cielo, la tierra, mi mamá, fue precioso, aunque no hubiera sido el parto natural para el que practiqué con libros y me preparé". Pero luego de llegar a casa, la exactriz de TV Azteca se dio cuenta que no todo era un cuento de hadas.

La sobrina de la productora Andrea Rodríguez Doria relató que luego de tener a su hijo en casa no sabía qué hacer e incluso su padre, Arturo Escalona, se rio de ella: "Ya tienes a tu bebé, ahora no sabes ni qué hacer. Así que me encerré en mi cuarto y dije 'ahora qué hago'... nunca había cambiado pañales". Andy contó que ha estado muy sensible por tratar de ser una mamá perfecta y explicó que aunque ha vivido momentos complicados tras el nacimiento de su primer hijo, también está muy contenta por vivir "la mejor experiencia" de su vida.

