Fallece una estrella: Trágica enfermedad mata a famosa de 20 años y estremecen su últimas palabras

Sevilla, España.- El mundo del espectáculo se viste de luto al confirmarse este martes la muerte de una querida estrella de redes sociales perdió la vida a los 20 años de edad luego de 4 años de lucha contra el cáncer. Se trata de la joven influencer Elena Huelva, quien a los 16 años fue diagnosticada con un sarcoma de Ewing. Su última publicación en su cuenta de Instagram resultó desgarradora y conmovió a miles.

La sevillana, quien contaba con más de 800 mil seguidores en Instagram y otros más en la popular plataforma TikTok, falleció este martes 3 de enero al no poder seguir luchando más contra la trágica enfermedad. El pasado 4 de diciembre comunicó a sus miles de seguidores la peor noticia. Informó que las cosas no iban bien y que le habían encontrado más cáncer en la tráquea. Este lunes publicó su último mensaje en Instagram, el cual estremeció las redes sociales.

Instagram @elenahuelva02

"Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre. Mis ganas ganan", publicó junto a una fotografía de su mano y la de su familia en la cama del hospital. El 31 de diciembre, un día antes del 2023, publicó una selfie con un poderoso mensaje, pues nunca se rindió.

Instagram @elenahuelva02

"Mañana se acaba el año, ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbara poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona. Me quedo con un 2022 bonito, lleno de experiencias, momentos, amor y personas maravillosas. Y aquí seguiremos... siempre! 2023 ojalá me sorprendas", escribió. La joven tenía un lema de vida, "mis ganas ganan", el cual llevó de frente durante toda su lucha.

Instagram @elenahuelva02

Huelva conquistó a miles de personas gracias a su incansable demostración de superación y visibilización por redes sociales. Cuatro años antes de su fallecimiento, fue diagnosticada con sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que se forma en los huesos o en tejidos blandos alrededor. En estos 4 años de batalla, la joven compartió todo el proceso, desde las duras sesiones de quimioterapia hasta sus largas estancias en el hospital.

"Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo", anunció su familia sobre una fotografía de una Elena sonriendo para confirmar su deceso. Su muerte fue lamentada por sus seguidores y famosos como la periodista Sara Carbonero, la actriz y conductora Ana Obregón cuyo hijo falleció por el mismo tipo de sarcoma, el cantante Manuel Carrasco y la influencer María Pombo.

Fuente: Tribuna