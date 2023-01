Hundió a Chapoy: Tras 20 años en Televisa y divorcio, exgalán de TV Azteca se confiesa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de las telenovelas, quien llegó a las filas de Televisa hace más de 20 años y que hace poco se enfrentó a un fuerte divorcio, sorprendió al público debido de Hoy a que hace algunas horas reapareció en el programa con una fuerte confesión. Se trata del argentino Juan Soler, quien regresa a la actuación con el melodrama El Amor Invencible este 2023 luego de 3 años retirado.

El actor originario de San Miguel de Tucumán, Argentina ha realizado entrañables melodramas para la televisora de San Ángel como Locura de amor, Cañaveral de pasiones, La Otra, La fea más bella, Cuando me enamoro y el último fue La mexicana y el güero. Además de que luego de perder su contrato de exclusividad en Televisa, Soler se cambió a las filas del Ajusco para participar en la novela Nada Personal.

No obstante, en la actualidad el galán argentino de 56 años no tiene ninguna relación en el Canal Azteca Uno pues se cree que está vetado por un fuerte pleito que tuvo con Pati Chapoy. En plena transmisión de De primera mano, Juan mandó un mensaje y le exigió una disculpa pública a la líder del programa Ventaneando porque no le gustó un comentario que hizo sobre su divorcio de Maki Moguilevsky, madre de sus hijas.

Me molestó mucho la actitud de Pati Chapoy, te lo digo a ti Pati; fue horrible que hayas dicho que yo lucro con mi familia, que todo esto lo estoy haciendo para reactivar mi carrera. Mi carrera jamás se cayó. Protagonicé en tu empresa. Llevo haciendo dos series para Netflix, tengo, tengo. No te lo voy a permitir Pati y espero tu disculpa", expresó furioso.

Hace varias horas Soler apareció en el programa Hoy hablando en exclusiva acerca de su regreso a los melodramas de la mano del productor Juan Osorio, con la novela El amor invencible que protagonizarán Angelique Boyer y Danilo Carrera: "Vengo a la prueba de vestuario e imagen para empezar con Osorio, terminé La mexicana y el güero con Itatí (hace 3 años), yo creo que es el descanso esperado", relató el argentino.

No obstante, los reporteros del matutino de Televisa hicieron incomodar al actor al preguntarle sobre el video donde él y Christián de la Fuente aparecen muy cariñosos con una joven: "Lo que me provoca es un desprecio tremendo por la gente que tiene los tamaños para grabar a la gente en un momento de diversión, pasártela bien", expresó. Juan confesó que para él no ocurrió nada malo y señaló que ya no se debería de hablar acerca de este escándalo:

Se armó el revuelo que se armó, no tengo nada qué comentar, me parece hasta ridículo que sigamos con el tema".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy