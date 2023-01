Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 4 de enero 2023; predicciones del día según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- “¿Cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este miércoles?”, Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy 4 de enero del 2023. Cabe mencionar que estos incluyen las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

Aries

Es clave que te informes sobre qué desea tu pareja para el futuro, porque puede ser que no estén de acuerdo. Cuida más tu figura en este inicio de año, necesitas tener control en los alimentos y bebidas.

Tauro

Es hora de que seas más feliz y cariñoso con la persona amada. Apresúrate a salir con tus amigos, antes de que el tiempo los aleje más. En asuntos de trabajo, arrancarás el año con un nuevo puesto.

Géminis

Tu cuenta de banco está algo dañada por los pagos atrasados, así que has lo posible por ponerte al corriente. Es hora de que seas feliz con tu familia; la clave es que seas sincero sobre lo que pasa en tu mente.

Cáncer

Procure no hacer comentarios sobre su economía con gente que le tiene envidia. Tenga sentido práctico y organícese mejor con sus compañeros de la empresa. Un problema de oído le está provocando mareos.

Leo

Es posible que este día experimentes un poco de ansiedad por asuntos del trabajo que aún no se resuelven. Por otra parte, en temas financieros, conseguirás ese préstamo que tanto deseas, querido Leo.

Virgo

Este día te darás cuenta de que tienes mucho talento en tu trabajo, y que eres una persona clave para los proyectos. Consulta tu cuenta de banco antes de realizar una nueva compra.

Libra

Es posible que este miércoles te muestres un poco sensible por un amor pasado que hace mucho no recordabas. No tiene caso que voltees a verlo, porque ya no está, pero sí puedes agradecer y aprender de esa experiencia.

Escorpio

Estás evolucionando en materia de amor propio y estás lista para dar un nuevo paso en tu autocuidado. Recuerda ser paciente contigo mismo, pues no es un proceso rápido ni lineal. No te descuides.

Sagitario

Es clave que pases más tiempo con tu pareja y que hablen sobre qué desean del vínculo que están creando. En lo que respecta a las finanzas, la suerte estará de tu lado y podrás conseguir ese aumento que tanto deseas.

Capricornio

Este será un día muy especial para ti y tu familia, pues comerán juntos y hablarán de los proyectos que vienen para ti. Recuerda ser sincero con tu pareja sobre asuntos económicos, de lo contrario podrías tener un problema grave.

Acuario

Andas muy despistado en asuntos laborales y eso podría llevarte a cometer errores cruciales. Medita antes de actual y piensa antes de hablar, esas claves te evitarán problemas con gente cercana.

Piscis

No busques pelea donde evidentemente no hay, Piscis, quizá se debe a que tienes asuntos en tu interior que aún no resuelves. En temas de salud, busca bien cómo cuidar tu salud mental; hablar te sanará.

