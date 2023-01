Murió tras cirugía: Tras trágica muerte, actriz de Televisa llega de luto y devastada a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de Televisa, quien lleva 19 años en las filas de la televisora, se viste de luto y aparece en redes del programa Hoy recordando una de las pérdidas más dolorosas que ha sufrido. Se trata de Angelique Boyer, quien atravesó la trágica y repentina muerte de su madre Sylvie Rousseau la noche del 17 de junio de 2014 a los 49 años, después de experimentar una serie de complicaciones a raíz de una tercera cirugía a corazón abierto.

Como se recordará, la actriz de origen francés debutó en las filas de la televisora de San Ángel en el 2004 y ha participado en telenovelas como Rebelde, Teresa, Lo que la vida me robó, Tres Veces Ana, Amar a Muerte, Imperio de mentiras y Vencer el pasado. Tras este último proyecto, anunció que se retiraría un tiempo de la pantalla chica, sin embargo, vuelve muy pronto en El Amor Invencible, la cual protagoniza junto a Danilo Carrera como su galán, Daniel Elbittar, Marlene Favela, Lety Calderón, entre otros.

La novia del argentino Sebastián Rulli apareció en la cuenta de Twitter del programa Hoy pues recordó uno de los momentos más difíciles de su vida. A casi nueve años de la partida de su madre, doña Sylvie Rousseau, la actriz abrió su corazón y conmovió al recordarla cuando fue cuestionada sobre cómo celebraba las fiestas decembrinas en casa. Comparando cómo las pasaba en Francia y luego en México, dijo: "La diferencia es que en México se dan los regalos en Día de Reyes y en Francia nada más se da Santa Claus, pero es lo mismo".

Y agregó: "Recuerdo las cenas que hacía mi mamá, que hacía los típicos platillos franceses. Veía a mi abuela y a mi mamá con los regalos para consentirnos y siempre lo lograron; siempre fuimos muy, muy consentidos", manifestó. Angelique detalló que su mamá era una gran cocinera, talento que heredó a su hermano, quien se convirtió en chef profesional: "Tengo un hermano chef; mi madre era excelente cocinera, así que trato de tener la práctica", compartió.

Angelique y Sylvie Rosseau (QEPD)

Angelique aplaudió la gran determinación que tuvieron sus padres al mudarse a México y adaptarse a la cultura, pero sobre todo la forma en que la criaron. "Fuimos una familia muy unida; también de padres muy trabajadores. Mi papá me enseñó la disciplina y el entregar todo a tu trabajo, cuando amas todo lo que hagas. No llegué en cuna de oro, conocí a unos papás muy trabajadores, muy luchones, que llegaron a un país a adaptarse culturalmente en todos los sentidos; a amar a México más que muchos mexicanos. No había domingo que no fuera familiar y todo eso ya se acabó", concluyó.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna